Dora María Téllez a Kitty Monterrey: "apostar a dividir es jugar a zancudiar"

La ex guerrillera Dora María Téllez señaló a la representante del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, de buscar cualquier pretexto para obstaculizar la unidad entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana. Téllez aseguró que apostar a la división es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega, en un momento en que la población demanda unidad.

“Poner un pretexto tras otro para no avanzar en la unidad opositora, uno tras otro, no me cae bien, no piensa como yo, me mira feo, es muy alto, es muy bajo, es muy negro, es muy blanco, todos los pretextos que ha podido encontrar ha puesto Kitty Monterrey me refiero a ella porque es la dirigente de Ciudadanos por la Libertad que está encabezando la plataforma con la Alianza Cívica, eso es ser parte del problema no de la solución francamente en un punto donde los nicaragüenses necesitamos trascender nuestras animadversiones personales, no se trata de ¿cuánto me simpatiza? o ¿cuánto me cae mal? se trata de lo que necesita el pueblo nicaragüense y es unidad de la oposición para enfrentar una dictadura”, expresó Téllez.

En una entrevista por Acción 10, la ex guerrillera señaló que la estrategia de aportar a la división en un bloque opositor es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega “En el juego de la divisón quien saca ventaja es Daniel Ortega a mí que no me diga que apuntar a la división de un bloque opositor no le da ventaja a Daniel Ortega, yo no quiero que se divida la alianza entre Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica quiero que haya unidad con la Coalición Nacional, pero aquel que dice que para que haya unidad tienen que dividirse la Coalición a mí me resulta raro, sospechoso, para decirlo barato quién es el interesado en dividir a la oposición es Daniel Ortega, francamente el que juega dividir a la oposición está jugando a zancudiar no hay vuelta de hoja, no se trata de de mis gustos o disgustos se trata de Nicaragua”, dijo.

Téllez manifestó que el comportamiento de Monterrey es un problema para la unidad, por eso llamó a hablar con franqueza si realmente quieren unidad, no una unidad que apuesta a dividir a otro bloque opositor.

“Lo tengo que decir con toda franqueza la unidad es esencial para salir de la dictadura, pero el liderazgo de Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica tienen que hacer conciencia y avancemos en la unidad seriamente, pero creo que decir unidad queriendo dividir, yo quiero unidad pero no quiero a fulano, sutano, es dividir, imagínate clase mensajes, es un mensaje de hegemonía ,es un mensaje como Daniel Ortega ¿Cuál es el interés de Kitty Monterrey en que la oposición se divida?”, manifestó.