George Henríquez responde Kitty Monterrey quien cuestionó marcha de Yatama en caribe norte

El candidato a la presidencia del partido regional YATAMA George Henríquez respondió a la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, luego de que esta insinuó que la marcha realizada por el partido caribeño no daba buena espina debido a que la policía no hizo absolutamente nada por intentar reprimir la manifestación.

Podrían decirle a Miss Carmela "Kitty Monterey" que si viene aquí a la costa nadie la va a recibir, CxL no tiene estructuras, desde la comunidad de un Hotel no se botan dictaduras, YATAMA tiene una historia colectiva luchas que no se hacen en hoteles" Y aprovecho para invitar a CxL q que en conjunto con la CN conformemos un solo bloque opositor” contesto Henríquez en su cuenta de twitter.

Y es que la presidenta del CxL manifestó esta mañana, “Es ejemplo tan maravillo, que creemos que nos vamos a trasladar a Bilwi nosotros para tartar de hacer la misma manifestación en las calles, yo no lo vi a él tratando de hacerlo en Managua, yo veo bastante difícil la policía con la represión que existe permita una marcha de esa naturaleza…. La situación esta difícil a mí me ha sorprendido enormemente que George Henríquez haya logrado hacer una manifestación en media calle y que los policías lo hayan aplaudido yo quisiera ver eso, porque si se asoman aquí afuera esta rodeado desde muy de mañana el asumir que nos van a permitir hacer una manifestación yo creo que ni llegamos a la esquina” dijo Monterrey.

Posteriormente agregó , “eso no es de motivar, eso es de ver como hizo y que razones hay detrás de que hayan permitido una manifestación cuando sabemos todos cual es la situación de este país, no tengo bola de cristal, no soy adivina pero obviamente no da buena espina” dijo la presidenta del CxL.

