El Partido de Restauración Democrática (PRD) solicitó una reunión presencial a Ciudadanos por la Libertad (CxL) en la sede, según un mensaje que enviaron al vicepresidente Óscar Sobalvarro.

"Buenos días, Don Oscar Sobalvarro. Como un último esfuerzo en pro de la tan ansiada unidad, le solicitamos por esta vía una reunión presencial con caracter de urgencia con la Sra. Carmella Monterrey, para este miércoles 12 a las 4pm, en la cede de su partido CXL. La comitiva del PRD estaría integrada por su presidente, Reverendo Saturnino Cerrato, el Señor Julio González, el Señor Rolando Chavarría y el Señor Miguel Mora. Quedo pendiente de su confirmación" dice el mensaje y citan los números telefónicos para la confirmación.

Tras la solicitud, la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey respondió en conferencia de prensa que no podía ser a esa hora, ya que el Consejo Supremo Electoral, les dió plazo fatal para la inscripción a las 2pm de este miércoles.

Día D

Se llegó al día D, la inscripción de la Alianza Electoral entre el bloque de la Coalición Nacional representado por el Partido de Restauración Democrática (PRD) y la Alianza Ciudadana representada por el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Ambas agrupaciones no habían logrado ningún acuerdo hasta este miércoles, pese a que el PRD había cedido en varias de sus propuestas, pero en las torales CxL no ha mostrado "voluntad" según José Pallais y Julio González, miembros de la Coalición Nacional.

El vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro expresó el martes por la tarde a periodistas, que la “unidad” no se termina mañana (miércoles) “La unidad la tenemos que buscar hasta el propio día de las elecciones, no es algo que se termina mañana (...) si el PRD no acepta nuestra contrapropuesta hoy aquí se terminaron las pláticas, aún no tenemos ninguna comunicación, la comunicación con el PRD es a través de Denis Martínez y no tengo ninguna comunicación hasta el momento” manifestó Sobalvarro.

"El PRD había entregado todo a cambio de nada, solo faltó que el Reverendo entregara los sellos y Escrituras del Partido a Doña Kitty Monterrey y no quisieron, no quisieron nada. Don Dennis Martínez hizo todo el esfuerzo para que la unidad se diera. La diferencia de esto fue que nosotros hablábamos como Coalición y ellos hablaban como Partido CxL, y no como Alianza Ciudadana, ¿Cuándo nos íbamos a entender?, no hubo voluntad de ellos" reclamó Julio González, Coordinador político del PRD.

González insistió en que CxL o Alianza Ciudadana, "no mandaron contrapropuesta, ni presentaron propuesta como Alianza Ciudadana, solo llegaron a decir lo que me gusta, no me gusta, fueron faltos de seriedad, eso demuestra que la única que tenía voluntad de hacer algo era la Coalición (PRD) para que se diera la unidad. Quien siempre llevó la iniciativa fue la Coalición".

Cruz: no los necesitamos

Este martes el aspirante presidencial Arturo Cruz, inscrito en Alianza Ciudadana representada por CxL, aseguró en canal 10 que no necesitan a partidos como el PRD para ganar, ya que la "unidad" tiene que darse con "actores legítimos" y cuestionó "¿Ustedes creen que el PRD es una opción creíble como es Ciudadanos por la Libertad? o que el PLC es una opción creíble como Ciudadanos por la Libertad? o que el ALN sea una opción creíble como Ciudadanos por la Libertad?, es inevitable que ellos fueran a tener su propia plataforma" expresó Cruz y le echó flores a la plataforma a la que él pertenece.

¿No necesitan estos sectores Ciudadanos por la Libertad para poder ganar?

"Yo creo con toda franqueza que no, con toda franqueza se los digo. Ahora hay otras fuerzas que son relevantes y las necesitas agregar y prefiero no hablar de ellas porque para poder llegar a negociaciones efectivas, porque cuando hablas de unión en público es para ganar puntos" contestó Cruz.

Pallais lamentó el papel de Arturo Cruz, a quien según él lo mandaron a decir que descartara la unidad.

"Me dolió por él, porque lo pusieron a él a decir que no quieren unidad, yo esperaba que Arturo hiciera un compromiso con la unidad...se está repitiendo el 2006, no hemos aprendido la lección. Igualito ese mismo discurso decía el partido de doña kitty se llamaba ALN y el partido liberal constitucionalista de Alemán, con los mismos argumentos y ahí está Daniel Ortega....no tienen derecho nadie de jugar esas posiciones de jugarse el futuro de esta patria y menos con ese argumento falso, trillado desgastado" reclamó Pallais.

Pallais: Manipulación de lenguaje

La Coalición Nacional en su última conferencia de ayer, volvió a presentar sus puntos y habían cedido en el tema de que las candidaturas a diputados se discutieran después de lograr la alianza electoral y que el tema de la casilla no es pegón, pero que era necesario la escogencia de un representante legal de la alianza electoral que sea confiable para ambas partes.

"Hay manipulación del lenguaje que todavía siguen en declaraciones de mi buen amigo Óscar Sobalvarro, nosotros nunca hemos pedido que Doña Kitty Monterrey se quite de representante legal de CxL y ellos bien lo saben porque cuando Doña Kitty Monterrey fueron ALN, siempre se buscó a un representante legal para la alianza específica" recordó Pallais.

Agregó "bueno no peliemos casilla, pero tengamos la seguridad, la garantía que esa casilla va a estar al servicio de la unidad que va a estar al servicio del conjunto de integrantes de esa plataforma ampliada ¿y eso cómo se puede lograr, haciendo uso de los procedimientos de todas las alianzas electorales que para la alianza electoral que es temporal con duración limitada iniciaría mañana (12 de mayo) y terminaría el día que terminan elecciones, el 8 de noviembre (...) para eso estábamos proponiendo que se asignara a un representante legal de la alianza".

Lean el cuadro que hizo CXL En resumen: Es conmigo, bajo mi casilla, con una alianza bajo mi representación legal y bajo mi método y mecanismo. Alguien cree q así se hacen alianzas? Eso es lo q hay que destrabar. Solo requiere voluntad política y compasión con #SosNicaragua pic.twitter.com/6JIdTVZoyi — Violeta Granera (@VioletaG) May 12, 2021

Negó que en la constitución de la alianza se cambien las reglas o estatutos de CxL "totalmente falso", (...) porque no es que estén cambiando las reglas ni sustituyendo a su representante legal de su partido que es sagrado y nosotros lo respetamos, la alianza electoral es una figura jurídica diferente" aseveró Pallais.

¿La representación legal de la alianza electora, tiene que ser sometida a convencionales de partidos PRD y CxL?

"Claro que tienen que la tienen que ratificar, pero las reglas de la alianza se escriben en algo que se llama Escritura de Constitución, no son las reglas que tiene el PRD, ni CxL, se redacta porque son las reglas de un ente nuevo que componen a los dos, esas reglas no están escritas, no tiene porque modificarse se diseña en la escritura de constitución de la alianza electoral. La ratificación puede ser posterior, adreferendum, después consulto a mi mandante, y pongo firmo adreferendum, todos los tratados se firman adreferendum hasta que lo ratifica la Asamblea Nacional es algo normal, cotidiano. Dudo que no estén facultados ambos partidos para hacer alianzas, si no que nos digan la verdad" explicó el jurista asesor del FDN en la Coalición Nacional.

Insistió en que CxL "no sigan confundiendo la representación legal del partido con la de la alianza, es confundir arroz y frijoles, dan ese argumento para expresar la falta de disposición, de voluntad para lograrlo".

La Coalición Nacional asegura que cedió en el punto de que se acordara desde ya la cuota de 50% de diputados para un bloque y 50% para el otro bloque, "entre estas alternativas y en el ánimo hacernos eco del clamor popular, el PRD está en la mejor disposición de discutir de forma posterior el tema de las candidaturas a las diputaciones" dijo este martes el Reverendo Saturnino Cerrato, Presidente del PRD, integrante de la Coalición Nacional.

"Pero ahora escuché una absurdez" dice CxL, según Pallais "nos están pidiendo que regalemos diputados", ¿regalar qué? ¿ya el pueblo votó y le dio el monopolio a la Alianza Ciudadana de que solo ellos pueden presentar diputados? si nosotros fuéramos locos dijéramos que nos están pidiendo que regalemos diputados, es el pueblo que tiene que decir...es aliarte con el otro para que juntos tengas más caudal de voto, solo no vas a tener ese caudal de voto. En ningún momento a mi no se me pasa por la mente que vas a regalar lo que no has ganado" expresó Pallais quien lamentó que el aspirante presidencial Arturo Cruz descartara la unidad y que no necesitan a la Coalición Nacional y PRD.