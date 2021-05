Alcaldes de PLC y CxL llaman a oposición a escuchar a las bases y pueblo

Los alcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) y el Partidos Liberal Constitucionalista (PLC) llamaron a los dirigentes de la oposición a unificarse porque en unidad se logrará concretar un cambio en Nicaragua.

“En momentos de desconcierto y crisis política y de derechos humanos en la nación. Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes y Vicealcaldesas de los partidos CXL y PLC, obviando nuestras diferencias y unidos por Nicaragua, hablamos hoy a una sola voz en nombre del pueblo humilde y que es el que sufre. Lo hacemos en el mes de las madres nicaragüenses, de todas las madres que se esfuerzan por llevar a la mesa el pan de cada día, y principalmente de las que lloran la falta de un hijo muerto, lisiado, encarcelado o exiliado”, indica un pronunciamiento.

Los ediles señalan que los líderes no escuchan las peticiones de las bases que siguen en resistencia para enfrentar a la dictadura “En nuestros territorios estamos en UNIDAD, como cuando fuimos a las elecciones municipales. No hablamos porque pretendamos proyectarnos como candidatos a cargos de elección. Hablamos porque sentimos la obligación moral de expresarnos por el municipio y por el pueblo de Nicaragua”

Los alcaldes lamentan que los bloques de oposición continúen señalando las diferencias que separan, en lugar de escuchar el clamor del pueblo que “desde todos los rincones de nuestro país les reclama UNIDAD. Aunque aún no la logramos, creemos que no todo está perdido, que con la ayuda de Dios, quien siempre ayuda a quienes estamos del lado del bien y de la justicia, lograremos esa unidad y saldremos adelante”

Insistieron que sin unidad no se logrará la libertad sin las garantías electorales suficientes “sin Unidad no podremos exponer ni llamar al pueblo a votar. Les damos otro voto de confianza para que juntos construyamos la unidad como hermanos en tiempos difíciles. Es momento de unirnos toditos para derrotar a la dictadura con una fórmula ganadora que nos represente a todos los opositores. No es momento de partidos, ni de intereses personales, es momento de poner de primero el dolor de las víctimas y las ansias de libertad de la nación”, indican