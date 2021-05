Cristiana Chamorro: "yo no estoy inhibida" tras interrogatorio en Gobernación "es una acusación macabra"

Tras un amplio interrogatorio que duró tres horas en el Ministerio de Gobernación, la periodista y aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro Barrios dijo que sigue firme en su propuesta de servirle a Nicaragua. Migob la citó para que responda supuestamente por “indicios” de lavado de dinero, en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), pese a que la organización fue cerrada en febrero del corriente año.

“Me parece que es una acusación macabra, una monstruosidad que monta el régimen para impedir al ciudadano trabajar, para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente el 7 de noviembre”, dijo

La hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro explicó que los funcionarios de gobernación le dieron 24 horas para presentar los documentos contables, pero pidió una prórroga dado que es imposible presentar la documentación requerida en poco tiempo.

“Me dijeron que tenía 24 horas para presentar una información, nosotros pedimos prórroga porque nosotros no podemos presentar en 24 horas la documentación, nosotros cerramos la fundación hace tiempo y nuestros libros contables están parqueados, tenemos que ir a revisarlos para llevarle la información que requiere”, explicó.

La periodista dijo que los funcionarios sandinistas alegaron que no pueden dar prórroga “me reuní con varios trabajadores, tengo que decir que me trataron muy bien, muy profesionales, respecto a la prórroga ellos dijeron que no dan prórroga que son 24 horas, yo le dije que era imposible esta mañana llegaron a las 9:30 de la mañana y a las 10:00 tenía que estar aquí, todo a la carrera no podemos hacer eso”

La aspirante no descartó que el régimen de Daniel Ortega busque inhibir para que evitar su participación en los comicios electorales “este es un proceso no solamente para inhibir me a mí sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y puedan tener derecho sagrado que nos permite la ley de poder votar el próximo 7 de noviembre, es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedir tener ese derecho”

Para Chamorro Barrios, Nicaragua volverá a ser República “Yo no estoy inhibida porque yo estoy aquí respondiendo voy a dar toda la información”. Respecto al allanamiento a las oficinas de Confidencial, propiedad de su hermano Carlos Fernando dijo “es parte de la intimidación que le están haciendo a la prensa libre e independiente como dijo Carlos Fernando seguiremos derrotando a la censura y seguiremos derrotando la intimidación que nos está haciendo a todos los nicaragüenses”

La aspirante concluyó que cada uno es dueño de su propio miedo “Con este gobierno a todo el mundo está atacando, a todo el mundo que quiera la libertad y quiere el cambio lo está atacando así que tenemos que tener cuidado. Nicaragua va a volver a hacer República tenemos que tener elecciones libres, tenemos que tener un cambio, cada quién es dueño de su propio miedo”

Lavado de dinero

La investigación contra la comunicadora y candidata presidencial se produce a menos de seis meses de que se celebren las elecciones generales, en las que el presidente de Nicaragua, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios lo es en su calidad de directora ejecutiva de la "Fundación Violeta Barrios de Chamorro", dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, cargo al que ella renunció en enero pasado.

"La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", sostuvo el Ministerio de Gobernación en una nota de prensa.