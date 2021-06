¿Qué tan cierto es el argumento de inhibir a Maradiaga por su estadía por más de un año fuera del país?

8:37 a.m.

Félix Maradiaga estuvo fuera del país un año y tres meses durante 2018 y 2019. En los últimos días ha tomado fuerza su posible inhibición por su ausencia en el país, entre ellos comentarios de periodistas, personas afines al gobierno y también miembros del partido de Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Pero, ¿qué tan cierta es la inhibición de Maradiaga por haber permanecido fuera del país? El equipo de Fact- Checking de REDACCIÓN ABIERTA realiza un recuento de lo que causó el exilio de Maradiaga y algunas opiniones de expertos en el tema. Luego de este análisis podemos clasificar esta afirmación como engañosa.

Félix Maradiaga dejó el país a inicios de junio de 2018 luego de ser acusado por la Policía Nacional de dirigir una red delincuencial y terrorista en la que se vio involucrado por las declaraciones de Christian Josué Mendoza Fernández, alias “El Viper”.

La Fiscalía de Nicaragua señaló a Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), de utilizar a ese organismo para recibir financiamiento del narcotráfico internacional del crimen organizado con el propósito de “desestabilizar al gobierno”.

De acuerdo a los elementos de pruebas, Maradiaga se reunió en diversas ocasiones en el IEEPP con el narcotraficante Julio Cesar Basbarella, alias “El Rey de la Droga Sintética” y también con “El Mexicano”. Estas pruebas serían demostradas con videos donde se veía a Maradiaga recibiendo en sus oficinas a Basbarella y al Mexicano, pero nunca fueron presentadas. Durante este periodo, Maradiaga recibió muchas amenazas de encarcelamiento e incluso de muerte por cuentas manejadas por personas afines al régimen.

Maradiaga intentó regresar al país el 11 de junio de 2018, pero al final tuvo que posponer su regreso por el riesgo que representaba.

Reitero mi decisión de regresar a Nicaragua en los próximos días. Sin embargo, luego de un profundo análisis con fuentes muy serias, no existen las condiciones para volar a Managua mañana (video parcial). Pospongo brevemente. pic.twitter.com/krA2zno7RH — Maradiaga (@maradiaga) June 10, 2018

Durante su estadía en Washington, Maradiaga fue parte de la delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) para pedir más presión de la comunidad internacional contra la dictadura de Daniel Ortega.

Maradiaga consigue regresar al país el 16 de septiembre de 2019. A pocos días de su regreso ya estaba siendo asediado por miembros de la policía nacional y paramilitares.

La Constitución Política de Nicaragua, título VIII – de la organización del Estado, Capítulo III- Poder Ejecutivo, artículo 147, inciso 4 expresa lo siguiente:

Unidad Nacional y Alianza Cívica en Washington en visita de alto nivel #UnidosHacemosMas #UnidadNacional pic.twitter.com/RiAvAf9SW9 — Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) September 23, 2019

“Haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero”.

Durante su visita este lunes a la sede del partido de CxL para inscribirse en el método de selección de un candidato opositor, Maradiaga señaló que “Ortega puede inhibir a quien se le ronque”. “Yo no tengo ninguna inhibición constitucional” y añadió: “La Constitución no dice eso, dice residencia, yo nunca he cambiado mi residencia”.

Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + coincide con el precandidato presidencial, ya que afirma que la inhibición está en manos de la voluntad del régimen, sobre todo a cualquier persona que represente un peligro para ellos. “El régimen va inhibir a cuanta persona sea un peligro aunque no tengan razón”. También asegura que la ley de inhibiciones fue inventada contras las disposiciones constitucionales. Un ejemplo es la ley de regulación de agentes extranjeros (Ley N°. 1040), la cual es inconstitucional.

#MESENI accedió a video en el que @maradiaga, miembro de @UnidadNic que regresó el lunes a #Nicaragua de su exilio por persecución política, es asediado por motociclistas armados, de civil. #CIDH condena el hecho y urge al Estado a velar por seguridad de quienes retornan al país. pic.twitter.com/hpSdcPbOk9 — CIDH - IACHR (@CIDH) September 18, 2019

La ley de los Ortega-Murillo y un vacío legal

Yader Loza, miembro del Grupo Pro Reforma Electoral, también opina que desafortunadamente el control del sistema electoral está en manos del gobierno. “Más allá de lo que diga o no diga la ley, en Nicaragua no hay ley… para el gobierno la única ley es lo que dice el presidente y la vicepresidenta”, dijo el analista.

Loza afirma que Maradiaga sí estaría siendo inhibido legalmente, de acuerdo a esa disposición que establece la Constitución para poder ser candidato a la presidencia. Adicionalmente opina que hay que tomar en cuenta las condiciones en las que estuvo Maradiaga por una situación de exiliado político, y que cuando pudo y tuvo la oportunidad regresó.

Igualmente considera que hay argumentos para que esa situación de Maradiaga no se aplique al pie de la letra, porque en la Constitución hay un vacío en relación a las causas por la cual una persona está fuera del país, en el sentido de exiliado político.

Todo lo que ha sucedido a raíz de la crisis del 2018 deja en evidencia qué pasa con los que salen del país por razones políticas. Muchos de ellos han tenido que irse para salvaguardar su libertad y sus vidas, siendo una situación en la que se fueron no porque se quisieron ir o para buscar vida a otro lado, como lo es el caso de Félix Maradiaga.

“Si el gobierno considera que Maradiaga debe ir (como candidato) lo van a dejar correr, a pesar de que la constitución y las leyes no es algo que respete el gobierno, si les conviene o no lo hacen” argumenta Loza.

Un día antes del anuncio de la reapertura de inscripción de precandidatos en la alianza de CxL, algunos de sus miembros comenzaron a publicar de la inminente inhibición hacia el precandidato Félix Maradiaga:

Loza realiza una interpretación política y no ve correcto que los partidarios o miembros de CxL sean los abanderados de la posible inhibición de Maradiaga. Señala que si CxL quiere construir una plataforma de unidad, tiene que abrir las puertas pero no abrirlas y poner “peros”. Asimismo, si quieren una competencia democrática y transparente, CxL tiene el compromiso de mostrar muestras de apoyo a todos los candidatos y que compitan con todas las condiciones. Sobre todo, como partido luchar para que no se den las inhibiciones.