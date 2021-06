CSE advierte de inhibiciones a candidatos que régimen considera "golpistas", y que estuvieron en exilio

El Consejo Supremo Electoral advirtió a los partidos políticos que los cargos de elección popular a presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional; diputados ante el Parlamento Centroamericano; deben de cumplir con los requisitos de la Constitución Política, así como con las arbitrarias Ley N° 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o “Ley de inhibiciones”.

En una resolución firmada por Luis Luna Raudez, secretario de Actuaciones del Poder Electoral, recordó a las agrupaciones políticas que es “obligación” del CSE asegurar el cumplimento de lo establecido en la Constitución Política en el artículo 147 Cn. que señala como requisitos para ser presidenta o vicepresidente se requiere:

1) Ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

4) Haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.

Además, el CSE ordena arbitrariamente que se aplique la Ley de Agentes Extranjeros y Ley de Inhibiciones a los aspirantes presidenciales “no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección en el presente proceso electoral quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de la República de Nicaragua, Ley N° 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”

Estas últimas leyes aprobadas por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional tienen como fin “inhibir” a los precandidatos presidenciales opositores como Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, entre otros según analistas. De los tres, solo Mora estuvo preso acusado de supuestamente incitar al odio en el confiscado canal 100% Noticias, fue excarcelado tras seis meses de prisión bajo la Ley de Amnistía.

“No inscribir como candidatas y candidatos, a las o los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero, para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, al igual aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”, reza la resolución del CSE.

Según el CSE, está “obligado” a cumplir las disposiciones constitucionales y las demás leyes, estás últimas contradicen la carta magna “toda persona que pretenda ser candidata o candidato de elección popular, debe cumplir las disposiciones y requisitos establecidos (...) por lo que este Consejo Supremo Electoral lleva un registro detallado de todo aquello que pueda representar una violación a dichas disposiciones o requisitos”

En la resolución, el poder electoral llama a las agrupaciones políticas a tomar las medidas “necesarias” para garantizar el cumplimiento de los requisitos “dar seguimiento y tomar las medidas que crean necesarias bajo los conceptos de las normas enunciadas (...) asegurar que sus nominadas y nominados se mantengan de manera irrestricta bajo el cumplimiento de las leyes, el respeto de la integridad soberana, la autodeterminación y la paz social del país y de todos los nicaragüenses”, indican.

Maradiaga: es un "chantaje" a partidos políticos

Al respecto, el precandidato Félix Maradiaga expresó que descaradamente el CSE “chantajea” a los partidos políticos de aplicar las “leyes mordaza” a cualquier candidato o candidata que sea una “amenaza real” para la dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo.

“Es un claro chantaje porque la amenaza a los partidos políticos con aplicarle la misma receta cancelería de personería jurídica como pasó con el PRD casilla de la Coalición Nacional lo hace porque Daniel Ortega le tiene miedo a un proceso electoral libre quiere sacar del proceso electoral a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular como ya lo está haciendo por ejemplo con Cristiana Chamorro”

Para Maradiaga, esa resolución impide una verdadera competencia electoral la cual no debería ser reconocida como legítima por ningún partido político opositor “cualquier nicaragüense que has sido definido como supuesto golpista en la terminología de Ortega está inhabilitado para cualquier cargo de elección pública y además llama a los partidos políticos a prohibir inscripción de candidatos que hayan estado en el exilio”

Maradiaga que estuvo más de un año fuera del país, explicó que en base a la jurisprudencia del CSE no debería de existir ninguna “inhibición constitucional” para los nicaragüenses en algún momento salieron del país “En mi caso nunca cambiamos residencia, en otras palabras hemos salido del país con visa de turista o cualquier otra visa pero no residente nunca solicitamos ni asilo y refugio no estamos constitucionalmente inhibidos; sin embargo en este régimen donde no existe ley cualquier cosa podría ser usada contra nosotros”