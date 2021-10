Embajador de Uruguay a Ortega: “mire señor, sabemos claramente que usted es un dictador”

11:30 a.m.

Embajador de Uruguay criticó los abusos de la dictadura de Nicaragua y cuestionó la poca presión que ha hecho la comunidad internacional contra el dictador

El embajador de Uruguay ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdalá, en su intervención este miércoles en la sesión de este organismo que abordó: “La situación de Nicaragua”, fue contundente, directo y claro en sus cuestionamientos hacia los abusos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El diplomático afirmó que en Nicaragua hay un pueblo que clama por libertad y está a merced de una dictadura. “La dictadura asesina, priva de libertad, no deja que candidaturas funcionen libremente...es muy poco lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo, es apenas en un ámbito de la comunidad internacional donde se levanta una voz y señalar al señor Ortega y decirle: ´mire señor, sabemos claramente que usted es un dictador, sabemos que va rumbo a elecciones que están viciadas,sabemos que no está ofreciendo las garantías electorales que se requieren para que haya una prístina claridad en torno a las mismas, lo sabemos, creemos en su pueblo que está desesperado en las calles”, señaló Abdalá.

En junio pasado, el embajador de la dictadura en la OEA, Luis Alvarado arremetió contra el gobierno de Uruguay y dijo que: "Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya hace". Su homólogo, Abdalá le respondió diciendo que "es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo; es la última vez".

Sergio Ramírez ejemplo de las víctimas de la dictadura

La mayoría de países que integran el Consejo Permanente de la OEA votaron a favor del proyecto de resolución este miércoles, en el que manifiestan la necesidad de adoptar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la valoración de las elecciones del próximo 7 de noviembre de Nicaragua, entre otros puntos.

El diplomático uruguayo puso como ejemplo de las víctimas de la represión de la dictadura al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, quien tuvo que exiliarse por temor a ser encarcelado por su antiguo aliado, el dictador Daniel Ortega.

“Cuando era una autoridad del Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía una postura y luego ha ido evolucionando y cambiando; y ahora tiene que aislarse en Costa Rica, ¿es que no han visto las entrevistas en las cadenas internacionales?, ¿es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua?, yo no estoy entendiendo y nos tenemos que quedar duros. Y en la corta (corto plazo) va a ganar Ortega, nos va a ganar la pulseada porque por más que hagamos esto los dictadores se están eternizando, esto es un problema que estamos teniendo, por eso en cuanto más seamos y haya más conciencia de este asunto y de su profunda gravedad algún día los vamos a poder doblegar”, consideró.

Ortega y Murillo autócratas

Actualmente la dictadura ejecuta votaciones nacionales manteniendo tras las rejas a precandidatos presidenciales opositores, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes políticos, defensores de derechos humanos, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre otros. Además, controla el Poder Electoral, ya que la mayoría de los magistrados responden a los intereses del dictador, y aprobó una reforma a la Ley Electoral que le facilita apropiarse de los resultados electorales. También, despojó de la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición.

Abdalá recordó que en la región hay dictaduras como la de Cuba, cuyos dictadores llevan 62 años en el poder. “¿Cuántos más tenemos de Ortega y de su señora (Rosario Murillo)?, ¿cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta (de la gana) en su país?, ¿cuánto tiempo más? y ¿qué vamos a hacer nosotros?, solo hablar, terapia de grupo, no estamos entendiendo la profundidad (del problema) y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos”, finalizó el embajador de Uruguay.