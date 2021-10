Ortega prepara diálogo a su medida, tras detención de dirigentes del Cosep, afirman opositores

Líderes políticos de la oposición tienen pocas expectativas sobre una solución a la crisis de Nicaragua y no descartan que la dictadura encarcele a sacerdotes.

Opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen pocas expectativas de que el diálogo anunciado por el dictador, a realizarse después de las cuestionadas votaciones generales este próximo 7 de noviembre, genere cambios significativos, luego que este jueves oficiales de la Policía Sandinista (PS) detuvieran a los máximos dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

La mañana de este jueves la PS informó, a través de un comunicado de prensa, que arrestaron a Michael Edwin Healy Lacayo y a Álvaro Javier Vargas Duarte, presidente y vicepresidente del Cosep respectivamente, supuestamente por estar siendo investigados por la comisión del delito de “lavado de dinero bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense".

Alexa Zamora, coordinadora rotativa de la Coalición Nacional (CN), consideró que la dictadura no va a tomar en cuenta al Cosep en el diálogo anunciado y no descarta que también se atreva a encarcelar a los sacerdotes críticos de la Iglesia católica. “Ese es mensaje político claro de que todos los actores que representan a algún sector en el país son objetos de la represión, más no van a ser sujetos del diálogo, lo cual deja más en entredicho con quiénes y para qué va a dialogar Ortega...Las amenazas contra la Iglesia católica han sido constantes y cada vez van subiendo más de tono; pese a que no me parecería una acción lógica y de hecho que ningún régimen reciente se ha atrevido a encarcelar figuras religiosas, no descartaría que lo haga”, advirtió Zamora.

Dictadura busca interlocutor a su medida

Actualmente, la dictadura Ortega-Murillo mantiene a 160 presos políticos. En los últimos cinco meses ordenó la captura de 37 líderes opositores, precandidatos presidenciales, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, quienes han enfrentado detenciones y procesos judiciales irregulares.

El precandidato presidencial en el exilio y presidente de la organización política Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley, no cree que la dictadura facilite concesiones a la oposición con el anunciado diálogo como, por ejemplo, la liberación de presos políticos. Estima que el dictador buscará en el Cosep un interlocutor a su medida.

“Pudiera ser que separando a Healy y a Vargas del Cosep, entonces busquen a un tercero que sea más dócil y que participe del diálogo de la dictadura, alguien que hable en nombre del Cosep; algo así a como ocurría en los años 80 que se autodenominaban empresarios patriotas, que eran a fin al sandinismo -Antonio Lacayo (q.e.p.d) era el presidente de los empresarios patrióticos- y que permitió la destrucción del Cosep de ese momento”, valoró Fley.

Dictadura excluirá a opositores

Saturnino Cerrato, presidente del extinto Partido de Restauración Democrática (PRD), dijo que es difícil saber si el régimen tomará en cuenta a esta organización política opositora en el diálogo, pero que están anuentes a participar del mismo.

“Realmente es difícil saber si nos van a llamar, como aquí todo es un secretismo. Opositores realmente solo éramos dos partidos, el CxL (Ciudadanos por la Libertad) y nosotros, entonces al quitarnos la personería jurídica es probable que no piensen en nosotros”, consideró Cerrato.

Actualmente la dictadura ejecuta elecciones nacionales manteniendo tras las rejas a presos políticos, controlando el Poder Electoral, ya que la mayoría de los magistrados responden a los intereses del dictador, y luego de aprobar una reforma a la Ley Electoral que le facilita apropiarse de los resultados electorales. También, despojó de la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición.