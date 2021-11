Nicaragua mantiene obligaciones con la OEA, aunque denuncie carta de la organización

Luego que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció su salida de ese organismo, algunos analistas consideran que no puede desligarse de sus obligaciones debido a que el proceso de separación dura dos años.

En la cadena de medios, 100%Noticias, Nicaragua Actual, Despacho 505, La Lupa y República 18, el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam dijo que Ortega sigue el camino de Venezuela.

“Están invocando el artículo 143 de la carta de la OEA pero el artículo dice que una vez que denuncia la carta tenés dos años para poder estar totalmente desvinculado, es lo mismo que hizo Venezuela. Sin embargo, no pierdes tus obligaciones y eso es lo que ellos no van a poderse desligar” expresó Samcam

Los #OrtMu prefieren “salirse” de la @OEA_oficial, en lugar de cumplir con sus compromisos internacionales, y mandato constitucional al que se deben (art.46Cn👇).

Los Estados modernos, se limitan por los #DDHH del pueblo soberano y delegan cuotas de soberanía a los organismos. pic.twitter.com/CswarY9eFI

— Yader Morazán 🇳🇮 (@YaderMorazan) November 19, 2021

La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, calificó la decisión como un “gesto de falsa dignidad” frente a la resolución que aprobaron los países del Consejo Permanente de la OEA en la que descalifican las elecciones generales del día 7 de noviembre.

“Ni siquiera sus aliados tradicionales en la OEA se atrevieron a votar en contra de la última resolución que aprobó la Asamblea General, la mayoría votaron a favor la única abstención que no se puede considerar como un voto favorable a Nicaragua fue la de Bolivia (...) es un falso gesto de dignidad frente a ese rechazo y no reconocimiento internacional” manifestó

Cuadra considera que Ortega Murillo arrastró a los demás poderes del Estado en esta renuncia a la OEA para tratar de demostrar coherencia y unificación entre ellos “la verdad es que ese nada más el cascarón de una cúpula que abajo ya no tiene ninguna clase de respaldo”

Asimismo, la defensora de derechos humanos, Haydee Castillo dijo que la denuncia de la Carta de la OEA no tiene ningún fundamento debido a que el organismo emitió múltiples informes y llamados para que Ortega condujera a Nicaragua por la vía democrática.

“Durante el período de dos años, el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir todas sus obligaciones, aunque no esté presente en las asambleas eso no lo exime de sus responsabilidades (...) todos los argumentos que utiliza tienen vacíos cuando se ven todos los informes y llamados que ha hecho la organización para que respete los derechos humanos y soberanía del pueblo nicaragüense”, dijo Castillo.

¿OEA injerencista?

Antes del 2018, el Consejo Permanente de la OEA no era “injerencista”, pero ahora el régimen Ortega Murillo consideran que si son “injerencistas”, al respecto los analistas consideran que eso solo demuestra la “cara cínica” de Ortega Murillo.

“En el 2011 hubo un fraude, en el 2016 una abstención del 70% con fraude incluido y no hubo problemas con la OEA avalaron las elecciones del 2016 la OEA ahí no eran injerencistas era amiga, estamos ante una cara cínica de Ortega porque no hay independencia en los poderes del Estado, no hay independencia (...) Ortega no ha salido del pasado con el discurso que Nicaragua no es colonia” apuntó el Mayor en retiro del Ejército.

Del mismo modo, la experta en temas de seguridad explicó que Ortega no logró meter a la OEA en su “corralito” por eso decidió iniciar el proceso de denuncia de la Carta porque ya no le es útil.

“En este momento la OEA no le resulta útil para su propósito y entonces ha decidido darle un puntapié, pero eso no solo depende de su voluntad porque hay un procedimiento, eso no lo libera de cumplir compromisos, tratados, convenios y acuerdos internacionales (...) una manera simplemente de mostrar que en este momento la OEA no es útil para él (Ortega)” precisó.

En ese sentido, la activista de derechos humanos, explicó que cualquier decisión que tome el organismo regional contra el régimen sandinista es vinculante “estamos ante un régimen que más de 50 países lo declaran ilegítimo (...) (Ortega) al sacudirse el marco jurídico internacional es un gran peligro porque tendríamos un estado ya no solo policial sino un estado delincuencial que ignora la Constitución e ignora marco jurídico internacional y el pueblo de Nicaragua queda en una total indefensión entre comillas, es un momento trascendental para todos los nicaragüenses y para que todas fuerzas de oposición ofrezcan una ruta viable y sostenible que devuelva la esperanza a la nación”