Lula da Silva: “Yo he estado en contra de Daniel Ortega, ...

Al ser cuestionado sobre lo que ocurre en Nicaragua, Cuba y Venezuela, el político brasileño, quien también fue encarcelado para evitar que corriera en una elección, expresó estar en desacuerdo con el actuar del dictador Daniel Ortega.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en una gira por Europa, expresó al periódico español El País, que a pesar de que en Brasil lo propusieron como candidato para un tercer periodo presidencial, rechazó la propuesta por ser “favorable a la alternancia en el poder”.

Al ser cuestionado sobre lo que ocurre en Nicaragua, Cuba y Venezuela, el político brasileño, quien también fue encarcelado para evitar que corriera en una elección, expresó estar en desacuerdo con el actual del dictador Daniel Ortega y lamentó que la Comunidad Internacional no reconociera los resultados de las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre.

Lea: “Te vamos a montar drogas si seguís publicando contra el gobierno”, la amenaza de policías a excarcelado político de León

“Cuando goberné intentaron convencerme de que fuera a un tercer mandato y yo dije que no porque soy favorable a la alternancia en el poder. Dije en una entrevista que todo político que empieza a creer que es imprescindible o insustituible empieza a transformarse en un pequeño dictador. Yo he estado en contra de Daniel Ortega. El Frente Sandinista tiene mucha gente para ser candidato. También estuve en contra de Evo Morales, que ya había hecho dos mandatos extraordinarios. Y lo mismo con Chávez. Puedo estar en contra, pero no interferir en las decisiones de un pueblo.”, expresó Lula da Silva al medio español.

El exmandatario brasileño también cuestionó la posición de algunos países de avalar los extensos mandatos de varios presidentes europeos.

“¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no? ¿Por qué Margaret Thatcher puede estar 12 años en el poder y Chávez no? ¿Por qué Felipe González puede quedarse 14 años en el poder?”, cuestionó el político de 76 años de edad.

“No puedo juzgar lo que ha pasado en Nicaragua. Si Ortega detiene a los líderes de la oposición para que no se presenten en las elecciones, igual que hicieron contra mí, está completamente equivocado. En Venezuela espero que si gana Maduro [en las elecciones regionales y locales que se celebran este domingo] acepte el resultado, y si pierde también”, añadió.

Condenemos el bloqueo de Estados Unidos

Cuando Lula da Silva fue cuestionado sobre la represión policial por orden del mandatario cubano Miguel Díaz Canel sobre los cubanos que han protestado en las calles de ese país, exigiendo libertad, medicinas y alimentos, dijo que “esas cosas pasan en el mundo entero”.

Lea más: Monseñor Álvarez: reinos fundados sobre las armas, intimidación, amenaza, chantaje son débiles

“Estas cosas no pasan solo en Cuba, sino en el mundo entero. La policía pega a mucha gente, es violenta. Es curioso porque nos quejamos de que una decisión evitó las protestas en Cuba, pero no nos quejamos de que los cubanos tenían la vacuna y no tenían jeringas, y los americanos no permitían la entrada de jeringas. Yo creo que los demás tienen el derecho de protestar, igual que en Brasil. Pero necesitamos dejar de condenar a Cuba y condenar un poco más el bloqueo de Estados Unidos”, añadió el expresidente de Brasil.

Lea también: Báez: los poderosos que arrebatan la libertad a los pueblos y los dominan con las armas ejercen un poder ilegítimo

“¿Quién decide la libertad de Cuba sino el pueblo cubano? No se va a resolver el problema de la democracia en Cuba instigando a los opositores a crear problemas para el Gobierno. Se conquistará cuando termine el bloqueo”, finalizó Luiz Inácio Lula da Silva al medio español.