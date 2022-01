Samantha Jirón cumple 22 años de edad encerrada en una celda del Sistema Penitenciario

10:39 a.m.

La cumpleañera es la más joven de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La joven Samantha Jirón cumple este domingo 16 de enero sus 22 años de vida, pero no podrá recibir un abrazo, ni las felicitaciones de su madre, amigos y familiares porque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la mantienen secuestrada en una celda del Sistema Penitenciario de mujeres de Nicaragua.

Samantha, quien fue miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), fue capturada el nueve de noviembre del año pasado en el contexto de la farsa electoral.

Lea: Monseñor Álvarez alerta de masiva migración de familias, parroquias se quedan sin jóvenes

“Hoy ella cumple 22 años, aunque siempre ha sido uno de los días más felices de vida, porque ella es mi primogénita, mi primer hija. Este año es todo lo contrario, si celebro su vida porque para las circunstancias en que estamos viviendo en estos tiempos en este país, tener un hijo vivo es una bendición, pero tenerlo vivo y encerrado sin saber en qué circunstancias están y que estarán pasando adentro (de la cárcel) es un dolor grande”, expresó a 100% NOTICIAS doña Carolina Jirón, madre de Samantha Jirón.

“Tengo la certeza absoluta de que a pesar de que ella esta encerrada ahí, sus ansias de libertad, sus deseos de salir adelante, sus sueños de ver una nicaragua distinta, unas oportunidades para todos, eso nadie se lo va a arrebatar y yo no le puedo decir a mi hija que tenga un feliz cumpleaños porque no lo tiene, pero acá afuera estamos muchas personas que la amamos y la admiramos y no la vamos a abandonar. Yo como madre nunca la voy a abandonar”, añadió la angustiada madre.

Lea más: Migración: Conmovedor relato de perseguido político, narra sus 25 días de viaje a EEUU

En redes sociales amigos y familia de Jirón publicaron felicitaciones a la joven presa política.

“Querida Samantha Jirón, en tu cumple #22, la más tierna de las personas presas políticas, te queremos libre y estudiando. Resistimos y lo denunciamos hasta lograrlo. Te abrazamos y estamos con vos”, dice una de las publicaciones que circula en redes sociales acompañada con una fotografía de la joven.

Lea también: Managua lidera los contagios sospechosos de Covid-19

Samantha Jirón, es estudiante de periodismo y desde que fue detenida, su familia ha logrado verla en pocas ocasiones, por lo que demandan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que les permitan las visitas periódicas cada 15 días.

“Voy a estar ahí Siempre a la par de ella hasta en el momento en que ella sea libre y siempre la tomaré de la mano para que sigamos este camino juntas. Me siento orgullosa de ella”, finalizó la madre de la presa política.