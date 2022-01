Ley Renacer podría ser aplicada a partir de marzo, asegura diáspora nicaragüense

Rostrán señaló que apoyan la iniciativa porque es “inmoral” impedir que las familias hagan lo necesario por el bien de sus seres queridos.

Damaris Rostrán de la Diáspora en New York dijo en 100%Superchats que siguen trabajando por la liberación de los presos políticos y por la aplicación de la Ley La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER). En marzo se cumple el plazo de 90 días para que la nueva legislación pueda ser aplicada a funcionarios que socavan la democracia en Nicaragua.

“Desde la mesa de trabajo de New York y New Jersey y otros actores de la diáspora hemos estado hablando y analizando la situación, vamos a seguir exigiendo la libertad incondicional de los 170 presos políticos no hemos parado y no vamos a parar, vamos a seguir denunciando para que la comunidad internacional sepa las barbaridades que el régimen está haciendo en Nicaragua y vamos a seguir creando herramientas como las leyes que hemos empujado como diáspora para asegurarnos de que la dictadura se vaya ahogando económicamente”, dijo Rostrán en el programa.

Al ser consultada sobre la propuesta de los familiares de algunos presos políticos que pidieron la intervención de la iglesia católica para encabezar un proceso de “unificación ciudadana”, Rostrán señaló que apoyan la iniciativa porque es “inmoral” impedir que las familias hagan lo necesario por el bien de sus seres queridos.

“Como diáspora no le podemos decir a un familiar de un preso político que no haga lo que cree que tiene que hacer para liberar a su preso, es inmoral, que nosotros pensemos siquiera decir no y apoyamos cualquier iniciativa de todos los familiares de los presos políticos, nos solidarizamos con todos los familiares de los presos políticos”, dijo

No obstante, la activista indicó que seguirán empujando la aplicación de la Ley Renacer porque es necesario mantener la correlación de fuerzas para crear las condiciones que permitan liberar a Nicaragua.

“A principios de marzo se cumplen los primeros 90 días de la Ley Renacer que se aprobó en diciembre, vamos a seguir asegurando que la implementación de Renacer tenga lo necesario para seguir ahogando al régimen económicamente, son una herramienta, las sanciones han venido directamente del escritorio del presidente Biden y ahora necesitamos seguir poniendo esas herramientas para qué logremos esa correlación de fuerza”, continuó.

La ley Renacer contempla la entrega de varios informes de inteligencia sobre Nicaragua, entre ellos: Sobre las actividades de Rusia en Nicaragua, incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos, corrupción en el gobierno de Ortega y su familia, así como compras y acuerdos de las Fuerzas Militares nicaragüenses.

En este sentido Rostrán explicó que trabajan con los senadores y representantes para que los informes lleven lo que está pasando en el país.

“Por ejemplo el tema de la relación militar entre Rusia y Nicaragua es una preocupación latente (...) nosotros hemos estado trabajando en los diferentes niveles para golpear al régimen”, indicó

Respecto a la posición de Cosep frente a la petición de los presos políticos, la activista señaló que Cosep no representa al pueblo de Nicaragua por lo cual aclaró que los trabajos por la Ley Renacer no se detienen.

“Durante el 2018 estuvieron ayudando muchísimo eso lo sabemos nosotros no lo desconocemos, pero no representan al pueblo Nicaragua, entonces nosotros vamos a seguir trabajando para asegurar que el gobierno de Estados Unidos aplique la Ley Renacer a como está establecida”, reiteró