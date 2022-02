Nicaragua protesta por declaraciones del canciller de España

En su carta de protesta, Denis Moncada Colindres, canciller de Nicaragua calificó de “insolentes, anacrónicas, desfasadas” las declaraciones del Canciller de España.

La dictadura de Nicaragua ha vuelto a poner en tensión las relaciones diplomáticas con el gobierno de España tras protestar este jueves contra el canciller español José Manuel Albares por las declaraciones brindadas recientemente por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, quien el pasado miércoles afirmó que "probablemente en los próximos días" haya "alguna novedad" respecto a la relación con Nicaragua, luego de que en agosto pasado el Gobierno español llamará a consultas a su embajadora en Managua como respuesta a las "graves e infundadas acusaciones" del país centroamericano contra España.

En su carta de protesta, Denis Moncada Colindres, canciller de Nicaragua calificó de “insolentes, anacrónicas, desfasadas” las declaraciones del Canciller de España.

En el documento que parece escrito por la misma Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua, se lee que “Nicaragua no es Colonia de nadie. No somos súbditos de la Corona Española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia alguna de ese o de ningún País, en nuestros Asuntos Internos”.

Denis Moncada, recomienda al canciller español, don José Manuel Albares, “centrarse en los temas de su competencia, y cesar ya en su intento de interferir en las decisiones y acciones de un Estado Soberano como el nuestro, porque desde ningún punto de vista tiene autoridad alguna sobre nuestra Patria Bendita y Siempre Libre”, se lee en el documento.

“Las complejidades de este mundo nos reclaman a cada uno en nuestros tiempos y espacios propios”, añade el documento.

La primera vez que Nicaragua y España tensionaron las relaciones diplomáticas fue en junio de 2021, cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra, Arancha González Laya por brindar declaraciones sobre Nicaragua, las que el régimen calificó de “ignorancia atrevida”.