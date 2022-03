Denuncian agresión contra preso político Lázaro Rivas

Esta acción totalmente violatoria a sus derechos humanos surge porque Lázaro se negó a que los carceleros le tomaran fotografías junto a la comida que él se niega a ingerir por su mala preparación.

Los familiares del preso político Lázaro Ernesto Rivas denunciaron que los carceleros del sistema penitenciario de Juigalpa Chontales le propinaron tremenda golpiza y le provocaron heridas en las muñecas de sus manos hasta dejarlas ensangrentadas.

Esta acción totalmente violatoria a sus derechos humanos surge porque Lázaro se negó a que los carceleros le tomaran fotografías junto a la comida que él se niega a ingerir por su mala preparación.

“El guardia de nombre Donald Romero oficial mayor del sistema penitenciario del sistema penitenciario de Juigalpa el día de ayer agredió tanto física como psicológicamente a mi hermano, le puso súper fuerte las chachas hasta el sitio de presionarlas fuertes que lo hizo sangrar, las manos de mi hermano están puras sangre”, denunció Ulises Rivas, hermano de Lázaro.

Ulises agregó a Nicaragua Actual que todo esto ocurrió “porque mi hermano no quiere tomarse fotos, le toman diario de 30 a 40 fotos diarios con la comida que no no se come, yo no se porque le toman fotos si saben que mi hermano no se come esa comida porque no es adecuada para un preso, no es adecuada para todas esas personas que son inocentes que están ahí en el sistema penitenciario”.

Otra de las denuncias que realizaron este sábado es que se le está negando la visita a sus familiares.

“No quieren anotar a su esposa, ella tiene derecho a ir a la visita y no la quieren anotar, esta anotada y no la dejan entrar, entonces como él está reclamando sus derechos le propinaron esta golpiza, está guardia Donald Romero, porque eso es un guardia, son personas que no tienen corazón”, denuncia Ulises.

Tras considerar que el preso político Lázaro de Jesús Rivas se encuentra en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH otorgó medidas cautelares a su favor el pasado 21 de marzo, pero el estado nicaragüense se ha negado a acatarlas y a través de sus brazos opresores ejecutan acciones como las que denuncian sus familiares