Presidente electo de Costa Rica desea nombrar un embajador en Nicaragua

(EFE).- El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este lunes que desea nombrar un embajador en Nicaragua, puesto que no cubrió el gobierno saliente, y que aspira a tener relaciones respetuosas con ese país vecino y todas las naciones del mundo.

"Mi inclinación es nombrar un embajador en Nicaragua, (porque) tenemos relaciones diplomáticas y no estamos en guerra", declaró Chaves en su primera conferencia de prensa como presidente electo, aunque comentó que antes de ello conversará con la persona a quien designe como canciller.

Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (centro derecha), puso como ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que a pesar del conflicto esas naciones "todavía están conversando".

"Tenemos que mantener relaciones diplomáticas con todos nuestros vecinos. Esas posiciones de verse bonito no son la manera en que queremos operar. Queremos operar de acuerdo al derecho internacional. No me gustan las tintas medias", expresó.

Chaves, quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo, aseguró que mantendrá los valores democráticos y de libertad que caracterizan la política exterior costarricense.

"Si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito, las rompemos, pero no estar en el jueguito de tener relaciones diplomáticas y no tener embajadores", declaró.

El actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado no envió embajador a Nicaragua y en diversos foros internacionales ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en ese país y ha abogado por el retorno a la democracia.

Costa Rica ha criticado fuertemente al Gobierno nicaragüense por encarcelar activistas, periodistas y aspirantes presidenciales y ha dicho que las elecciones de noviembre pasado en las que resultó reelecto Daniel Ortega no fueron limpias ni transparentes.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Cuando expulsen a Nicaragua de la OEA...

Redacción 100% NOTICIAS. El presidente electo de Costa Rica también dejo entrever su relación con Nicaragua si nuestro país es expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante una conferencia de prensa, un periodista recordó a Rodrigo Chaves que las votaciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua no fueron reconocidas por el presidente saliente de ese país Carlos Alvarado, al igual que la Comunidad Internacional.

"Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA ahí tendríamos que pensarla, sabe qué, esas posiciones de verse bonito no son la manera que nosotros queremos operar, nosotros queremos operar de acuerdo al derecho internacional y al interés de los costarricenses”, respondió Rodrigo Chaves ante los periodistas nacionales e internacionales.

Chaves además añadió que “entonces vamos a evaluar quién y cómo vamos a nombrar los embajadores, pero a mí no me gustan las tintas medias, los paños tibios, hagamos las cosas bien, tomemos una decisión y si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito con algún país pues rompámosla, pero no estemos en el jueguito de que si somos amigos, pero no conversamos o que si tenemos relaciones diplomáticas, pero no hay embajador… yo creo que más claro no puedo ser”, expresó Chaves.

Este mediodía, la vicedictadora Rosario Murillo no se refirió a los resultados de las elecciones de segunda vuelta en Costa Rica, a pesar de que los sufragios del balotaje fueron supervisados por los magistrados Mayra Salinas y Cairo Amador del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.