Chino Enoc aclara que no está en Costa Rica, dice que policía lo busca en Nicaragua

El Chino Enoc mediante un audio dijo que no se ha ido a Costa Rica y que se encuentra en Nicaragua.

El paramilitar y militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoc, aclaró que no se ha exiliado. Recientemente, en sus redes sociales publicó una fotografía de una maleta, en la que se observan dos sombreros con emblemas del sandinismo histórico y una pañoleta rojinegra.

“No me he ido, no me he ido para ninguna parte. Yo estoy en Nicaragua”, dijo a Despacho 505.

“Más bien ahorita estaba hospedado en un hotel, yo había salido y llegaron unas patrullas a buscarme, para capturarme en un hotel de aquí de Managua, en la zona norte de Villa Fontana”, detalló El Chino Enoc también en un video que colgó en facebook.

En la publicación realizada días antes en su cuenta de Facebook, El Chino Enoc escribió que realizaría un viaje, sin especificar el lugar.

“Maleta de viaje lista, mis dos gorras de combate y transmisión, la pañoleta rojinegra también. Aunque le dé su colerita al Chayal”, publicó.

Se rumoró que Marlon Sáenz supuestamente había salido a Costa Rica después que supuestamente una pareja de sicarios había llegado a su vivienda a buscarlo con la finalidad de asesinarlo.

Supuestamente trascendió que el paramilitar estuvo en Costa Rica visitando a su madre y hermana que viven en la vecina del sur.

Maletas en el hotel

La tarde de este martes, El Chino Enoc publicó un video en donde aparece sin camisa en el patio de lo que parece ser una vivienda, en donde afirma que las maletas se encuentran en el hotel en donde se hospedó y que los agentes de la Sancionada Policía lo andarían buscando.

“Por suerte pude salir (del hotel) pero ahí están mis maletas en Managua”, denunció.

"El día de ayer a las 4:30 de la tarde yo publique una foto jodiendo a un guerrillero virtual que se llama Jairo palacios que todos los días me ataca, y publiqué una foto en donde estoy en el aeropuerto, hace seis años, salgo de sin bastón y de botas amarillas (…) Yo publiqué la foto toreándolo, voy de viaje, pero nunca dije que voy para Costa Rica, de ahí publiqué otra foto donde está mi maleta lista y puse ahí que iba de viaje donde mi madre, a Costa Rica. Mi madre vino el sábado (a Nicaragua)”, justificó Sáenz.

Sáenz dice que la foto en donde se dijo que se exilió, fue hace seis cuando años se diría a visitar a su madre en ocasión del día de las madres.

“Me tomé una foto a la par del microbús en donde sale la placa de Costa Rica, pero nunca dije que estaba en Costa Rica”, añadió.