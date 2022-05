Uriel Pineda: liberación de presos no es garantía suficiente para EEUU en negociación con régimen

7 a.m.

A criterio de Uriel Pineda, “el régimen está siendo asfixiado, está siendo golpeado por las sanciones económicas impuestas a la familia Ortega Murillo y a sus allegados.

Uriel Pineda, especialista en temas de Derechos Humanos explicó durante el programa 100% Entrevistas que el posible acercamiento entre el dictador Daniel Ortega y Estados Unidos no tendría frutos, debido a que el régimen “no tiene nada que ofrecer” para aliviar las sanciones impuestas a varios miembros de su familia, entre ellos está la misma Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia del país.

“El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen nada que ofrecer, más que la liberación de los presos políticos y eso no le bastaría para aliviar las sanciones a la familia, sino también para que lo toleren como un régimen totalitario de la región”, expresó Uriel Pineda, quien ha seguido de cerca la crisis sociopolítica en Nicaragua.

“Ortega no tiene nada que ofrecerle a Nicaragua. Rusia no tiene interés en Nicaragua porque no suma alianza con Nicaragua”, añadió Pineda.

El diario estadounidense The New York Times, destacó en la edición de este jueves que Laureano Ortega Murillo buscó dialogar con Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, poco después de la invasión de Rusia a Ucrania. La misión encomendada por Daniel Ortega y Rosario Murillo es que se suspendan las sanciones a cambio de la liberación de las presas y presos políticos en Nicaragua.

Con esa acción de Laureano Ortega, quien se acercó en silencio al Departamento de Estado queda claro que “los actores nacionales no le interesan al régimen, sino que busca negociar fuera de Nicaragua o con interlocutores que de alguna manera tengan impacto en lo que le preocupan”, detalló Pineda.

Saña contra presos políticos

Tras el fracaso del posible diálogo entre Estados Unidos y Daniel Ortega, el experto en temas internacionales explicó que el régimen en Nicaragua ha aumentado la presión contra los presos políticos, a quienes pretende aumentar las penas impuestas y confiscarles sus propiedades.

“No hay garantías de nada con la liberación de los presos políticos, más con las reformas que enviaron a la Asamblea Nacional donde plantean la extinción de dominio”, señaló.

“La liberación no es una garantía suficiente para los Estados Unidos o cualquier interlocutor, porque se sabe que la posibilidad de que los vuelva a encarcelar es latente, tiene que haber una hoja de ruta para el restablecimiento de la democracia en el país”, añadió Pineda.

El experto recordó a la oposición nicaragüense que su agenda “debe de graduar sus prioridades. Es trágico ver a diario las deplorables condiciones en las que se encuentran los presos políticos. Si la oposición se centra en demanda de justicia y desconocimiento al régimen, entonces va a desconectar con la realidad de millones de nicaragüenses que salen día a día a ganarse el pan de cada día odiando al régimen”, explicó.

Relevo sin Ortega

Uriel Pineda explicó que el relevo que la familia Ortega Murillo “han ejercido el poder como si fueran una monarquía y quieren ver en quien de los hijos dejan en el poder”, tras las declaraciones del dictador, quien el primero de mayo afirmó que “el FSLN v quedando ya en manos de los jóvenes”.

“Todo apunta a que sea una sucesión dinástica”, explicó, tras observar que tres de los hijos de la pareja dictatorial compiten entre ellos para ver quien es el “bendecido” con la “sucesión del poder”.

El experto lamentó que la dictadura haya desmantelado a todos los interlocutores nacionales que participaron durante la primera sesión del Diálogo Nacional de 2018.