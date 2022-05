UDJ denuncia incumplimiento de órdenes judiciales para chequeo médico de presos políticos en Nicaragua

9:49 a.m.

La Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua manifestó su preocupación ante el grave deterioro de la salud de las personas presas políticas que se encuentran en los diferentes centros de reclusión de hombres y mujeres tanto dentro del Sistema Penitenciario Nacional como en la dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. Denunciaron el incumplimiento de parte de los funcionarios de los sistemas penitenciarios a los oficios que dictan los judiciales, la mayoría son chequeos médicos.

La Unidad de Defensa Judicial (UDJ) recordó que “la protección le corresponde al Estado quién es garante y tiene la obligación de devolver a las personas en el estado físico en que se las recibió sin perjuicio del deterioro natural del transcurso del tiempo” explica el comunicado.

Entre las situaciones más graves que han registrado se encuentran personas sobrevivientes de cáncer que requieren una serie de atenciones especiales, padecimientos crónicos, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico, enfermedades cardíacas, parálisis facial, hipertensión arterial, problemas de tiroides, infartos, preinfartos producto de las altas temperaturas.

Todas estas enfermedades se agravan por pésimas condiciones en las celdas dónde se encuentran en hacinamiento, durmiendo muchos de los presos en el suelo y sufriendo constantes abusos, tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades penitenciarias, denunciaron.

En el comunicado la UDJ relata que los presos políticos “son sometidos a golpizas severas, aislamientos prolongados, sin derecho a patio, sol, ni a ningún tipo de esparcimiento, víctimas de humillaciones torturas y malos tratos psicológicos y físicos, de igual manera se les limita el ingreso de alimentos, medicamentos, material de limpieza personal y material de lectura libros y escritura”.

Agregan que “Al menos 2 personas han presentado convulsiones producto de epilepsia, quiénes además tienen otros padecimientos como enfermedades pulmonares, fracturas por golpes, luxaciones en hombro, problemas en la piel, inclusive sarna, dolor en el estómago, caída del pelo, afectaciones a su salud mental y una significativa baja de peso lo que pone en riesgo eminentemente su salud y la vida”.

Sistema Penitenciario instrumento de represión

Los abogados defensores de los presos políticos aglutinados en la UDJ, consideran que todos sus esfuerzos han sido “infructuosos” ya que los funcionarios de los penales en Nicaragua, sostienen un “sistemático incumplimiento de las autoridades judiciales” y cuando realizan alegatos basados en la Ley 473 que rige al Sistema Penitenciario, no acatan las órdenes judiciales y ni mucho menos los alegatos que les expresan en los escritos como defensa “responden que ellos solo reciben órdenes judiciales y no escritos de defensas para de esta manera no dar solución a los solicitado por las defensas”.

“De esa forma el sistema penitenciario se convierte en otro órgano de represión” hacia los presos políticos a quienes se les ha violado sus derechos fundamentales.