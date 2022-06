Analista: ejército de Nicaragua busca eliminar tensiones militares con Estados Unidos

Luego que la Asamblea Nacional de Nicaragua, autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, a petición de Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense. Algunos analistas consideran que la cooperación rusa solo impulsa espionaje, técnicas de represión colectiva entre otros.

El ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, señaló que Nicaragua no necesita tanques rusos sino educación, empleos, inversiones, entre otros.

“Necesitamos un presidente no un dictador bananero”, escribió McFields en Twitter. Al mismo tiempo señaló que el ingreso de tropas rusas en Managua se traduce en espionaje y represión contra los nicaragüenses.

“A diferencia del Comando Sur, que ha llevado ayuda humanitaria, barcos hospitales, medicinas, cirugías y servicios gratuitos de calidad a quienes más los necesitan, la cooperación rusa impulsa espionaje, técnicas de represión colectiva, tortura, tanques blindados, bases no tan secretas”, escribió

Por otro lado, el analista político Eliseo Núñez, considera que la iniciativa de decreto divulgada en la Gaceta explica detalladamente el ingreso de las tropas rusas, lo cual se interpreta como una explicación a occidente.

“Lo que se está teniendo es parte del Ejército es una explicación a occidente, una explicación a Estados Unidos particularmente de qué es lo que vienen a ser los rusos y la respuesta de los rusos a esto” dijo Núñez

Según el ex diputado, los rusos no están conformes con la posición del régimen sandinista “en Rusia dicen que en Nicaragua ya es tiempo que se pongan visible y armas de largo alcance (...) a los rusos no le gustó este comunicado que para mí es dual y están tratando de forzar a Daniel Ortega que de una vez se defina”.

Núñez considera que el Ejército de Nicaragua busca eliminar tensiones militares con Estados Unidos “tiene que ver con diferente punto de vista entre el Ejército de cara a las relaciones con los rusos y Daniel Ortega que quisiera entregarse rápidamente a los rusos, mientras que el ejército sabe que esto causaría tensiones militares con Estados Unidos y prefiere evitarlas”, expresó

Con la iniciativa aprobada se autorizó el ingreso, de forma rotativa, de 80 militares rusos para participar con el cuerpo élite del Ejército nicaragüense "en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria".

Asimismo, el ingreso a otros 50 militares rusos, de forma rotativa, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Transmisiones "en intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional".

En total, Ortega autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en "intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad".