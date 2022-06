Destituyen a Ministro del MAG, Edward Centeno y al alcalde de Rosita

El régimen de Daniel Ortega inició una cacería en los ministerios e instituciones públicas

Aumenta la lista de funcionarios públicos que cayeron en desgracia en el régimen de Daniel Ortega, se trata del alcalde del municipio de Rosita de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Fermín Romero Olivero, el ministro del Ministerio Agropecuario (MAG), Edward Francisco Centeno Gadea y la hija del alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, Ana Marcia Zeledón.

100%Noticias conoció que el alcalde de Rosita fue destituido por conflictos de tierras vinculados a inversionistas chinos. El funcionario fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote.

Otro que se sumó a la lista de “descabezados” fue el titular del Ministerio Agropecuario (MAG), Edward Francisco Centeno Gadea y la secretaria general, Ana Marcia Zeledón Avilés, quien es hija del alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón.

LEER MÁS: Detienen al alcalde de Rivas Wilfredo López y lo trasladan al Chipote

En el caso de Edward, fuentes vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) informaron a Confidencial que los despidos responden a investigaciones sobre actos de corrupción.

“La Policía Económica anda en cacería investigando actos de corrupción en alcaldías y ministerios”

Aunque se desconocen los detalles del presunto desfalco ocurrido en el MAG, la destitución de Centeno fue divulgada en el Diario Oficial La Gaceta.

En el Acuerdo Presidencial No. 101-2022 “Acuerda. Artículo l. Dejar sin efecto el nombramiento del Compañero Edward Francisco Centeno, al cargo de Ministro del Ministerio Agropecuario, contenido en el Acuerdo Presidencial No. O 1-2017 de fecha once de enero del año 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 10 del 16 de enero del mismo año”.

También divulgaron la supuesta renuncia de la hija del alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, Ana Marcia Zeledón.

Acuerdo Presidencial No. 103-2022 “Artículo l. Se acepta la renuncia de la Compañera Ana Marcia Zeledón Avilés, al cargo de Secretaria General del Ministerio Agropecuario, en consecuencia; déjese sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial No. 01-2017 de fecha once de enero del año 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 1 O del 16 de enero del mismo año”.

SEGUIR LEYENDO: Alcalde de Rivas Wilfredo López y 10 trabajadores más estarían bajo arresto domiciliar

En el cargo de Edward Centeno, Ortega nombró a Isidro Antonio Rivera, indica el Acuerdo Presidencial No. 102-2022

“Acuerda. Artículo l. Nómbrese al Compafiero Isidro Antonio Rivera, en el cargo de Ministro del Ministerio Agropecuario”.

Agregan “Artículo 2. En consecuencia, déjese sin efecto el nombramiento del Compañero Isidro Antonio Rivera, al cargo de Vice-Ministro del Ministerio Agropecuario, contenido en el Acuerdo Presidencial No. O 1-2017 de fecha once de enero del año 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial”

En la cacería dentro del MAG figuran trabajadores despedidos en todos los niveles, incluyendo a conductores, conserjes y personal de recursos humanos, quienes entregaron sus puestos el pasado jueves 23 de junio.

La última comparecencia pública de Edward Centeno fue el pasado 10 de junio, tras una visita oficial a Bielorrusia.

Centeno Gadea fue alcalde de Ocotal, y secretario político en esa zona. Se desempeñó como titular del MAG por ocho años y era una “ficha” de Rosario Murillo.