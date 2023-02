Hijos de Daniel Ortega con canciller de Irán, quieren convertir a Nicaragua en base de terrorismo critican opositores

8 a.m.

El opositor Luis Fley, dirigente de la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense, criticó la visita del canciller de Irán a Nicaragua, Hossein Amir-Abdollahian. La tarde de este miércoles fue recibido por tres hijos de Daniel Ortega y el canciller Denis Moncada.

Luis Fley, dijo que una amistad entre Nicaragua e Irán no aportaría ningún beneficio al país, puesto que abrir relaciones comerciales sería muy costoso para el régimen de Daniel Ortega.

El dirigente opositor dijo que el dictador Daniel Ortega busca convertir a Nicaragua en una base de terrorismo internacional.

“Una amistad con Irán no deja ningún beneficio a Nicaragua, al contrario, nos pone ante el mundo como que compartimos los mismos pensamientos, las mismas ideologías del islam en Nicaragua, donde somos católicos, somos creyentes cristianos y no comulgamos y no tenemos mucho en que compartir con ellos, ni ellos con nosotros”, expresó Luis Fley a 100% NOTICIAS.

Para el opositor la intención del régimen de Ortega es “molestar” a los Estados Unidos y “convertir a Nicaragua en una base del terrorismo internacional, así que creo yo que esta relación es peligrosa y la visita del Canciller algo se trae entre manos, algo está buscando para buscar un aliado en Nicaragua”, advirtió el exguerrillero.

Hermanos Ortega Murillo, delegados de Ortega

A su llegada a Nicaragua, el canciller Hossein Amir-Abdollahian, fue recibido por Laureano, Daniel Edmundo y Camila Ortega Murillo.

“Estos (hermanos Ortega Murillo) son delegados por sus padres, la pareja de dictadores y van allá a recibirlo (al canciller iraní) y es como darse a conocer. Es buscar cómo proyectarlos, cómo irlos introduciendo nacional e internacionalmente. Eso no cabe duda, que ya están preparando quién va a ser el sucesor de la dictadura en cualquier situación que se presente en el futuro”, aseguró Fley.

Considera que la presencia de Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; Camila Ortega Murillo, directora general de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Daniel Ortega Murillo, coordinador de los medios oficialistas, se debe a una “promoción internacional” que realizan los dictadores.

A criterio del opositor, la presencia de los tres hermanos, significa que Ortega no confía ni en su mismo canciller.

“Ese es el objetivo, delegaron en sus hijos y no en el canciller, ni en ninguna otra persona. Ortega le tiene más confianza a los hijos y tiene doble propósito y desde ya los van proyectando de cara al futuro”, finalizó Luis Fley.