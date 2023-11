Descartan que régimen de Daniel Ortega se adueñe de franquicia de Miss Nicaragua

Equipo de Periodistas

Tras la coronación de Sheynnis Palacios Cornejo, como la primera nicaragüense y centroamericana en ganar Miss Universo, el régimen de Daniel Ortega impidió el ingreso a Nicaragua de Karen Celebertti, propietaria de la franquicia Miss Nicaragua. Al respecto algunos opositores descartan que Ortega pueda adueñarse de la licencia.

Alexa Zamora, activista política, dijo a 100% Noticias que el régimen sandinista no podrá adueñarse de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, aunque tenga la intención.

“Es muy poco probable que pase dado que Miss Universo es un ente privado y no se arriesgaría primero poner en riesgo, su prestigio y segundo a entrar en el radar de empresas que pueden ser afectadas por colaborar con el régimen”, dijo Zamora.

Respecto a la posición de Miss Universe sobre el destierro de Karen Celebertti y su hija, la activista política asegura que la organización “ha sido coherente al brindar apoyo y seguridad a Celebertti como directora de Miss Nicaragua y a otras misses que no se le ha permitido su ingreso al país dado que esto también tiene que ver con el prestigio”.

Recordó que en 1980 la participación de Nicaragua en Miss Universe fue cancelada “hay un precedente ya que en 1980 la participación de Nicaragua fue cancelada y fue retomada una vez retornamos a la democracia. No podemos descartar que pueda ser uno de los escenarios al que nos vamos a enfrentar; de no haber una apertura que muy probablemente no la haya, el régimen no va a cesar el acoso en contra de la señora Celebertti como directora de la franquicia en Nicaragua”.

De igual forma, Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, descarta que la franquicia pase a manos del régimen Ortega-Murillo.

“La franquicia de Miss Nicaragua no creo que se la den al régimen a menos que la negocie la dueña y se la venda alguien del régimen, pero no creo que tampoco ellos se la den después de lo que le hicieron a doña Karen Celebertti”.

García considera que Celebertti no entregará la licencia “Creo que no van a entregar esa franquicia a nadie mientras ellos estén desterrados y con Martín asediado y acusado, creo que la franquicia de Miss Universo va a estar en un vilo sin que se den Nicaragua porque no van a apoyar este tipo de represiones, ni van a ceder”.

Señala que el destierro de la directora de Miss Nicaragua es una pasada de cuenta porque el régimen mira fantasmas por todos lados.

“Creen que la Karen organizó ese evento de Miss Universo para desestabilizar el régimen, lo cual es una locura, verdad, pero como ellos necesitan controlar todo y no permiten que nadie tenga, pero ni el más mínimo movimiento y menos lo que generó la salida de las calles, pues obviamente eso lo tiene perturbados. Yo creo que el régimen definitivamente sigue violando los derechos humanos individuales de todas las personas inclusive, no aceptan que la Miss Universo que es una nicaragüense, haya sido producto de una empresa como la que dirige Karen Celebertti”.

Sobre destierro

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prohibieron la entrada al país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, cuando se disponía a regresar a la nación centroamericana junto a su hija procedente de México, tras el triunfo de la nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo como Miss Universo 2023.

Celebertti, primera finalista de Miss Nicaragua en 1991 y representante en el país de la franquicia Miss Universo desde 2001, fue retenida el jueves, junto con su hija, en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua y devuelta en un avión a México, confirmaron a EFE fuentes allegadas a la promotora de concursos de belleza.

La Dirección de Migración y Extranjería le impidió ingresar al país, junto con su hija, cuando ambas regresaban a Nicaragua después de participar en actividades relacionadas con el certamen de Miss Universo, de acuerdo con la plataforma digital Mosaico CSI.

La aerolínea mexicana Aeroméxico no les informó vía correo electrónico sobre esa decisión, como ha ocurrido con decenas de nicaragüenses desde abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, según el medio.

Tanto Celebertti como la franquicia de Miss Nicaragua no se han pronunciado sobre esa prohibición de ingresar al país. Tampoco lo ha hecho el régimen de Ortega.

Celebertti, originaria del departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenida brevemente el 16 de marzo de 2019 junto a decenas de críticos y opositores al Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país, cuando demandaba la liberación de presos políticos en Managua.

El 8 de septiembre de 2022, la franquicia Miss Universo destacó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que "con más de 20 años de experiencia, Karen Celebertti demuestra que es una miembro dedicado y apasionado de la familia Universe" e invitó a conocerla a través de un video que compartió.

"Ser directora nacional de este certamen es algo que me apasiona enormemente, pero más que una pasión esto es un estilo de vida, porque se convierte en un propósito esencial para mí, como mujer, saber que puedo guiar a otras mujeres o al menos sugerirles que es lo mejor para sus vidas", explicó la promotora en el video.

Celebertti ha dicho que en Miss Nicaragua han decidido trabajar en pro del empoderamiento de la mujer.