Encuentran muerta a joven comunicadora reportada como desaparecida en Estelí

El cuerpo que presentaba múltiples golpes fue localizado por un poblador que pasaba por el lugar.

Consternados se encuentran los pobladores del departamento de Estelí, tras encontrar el cuerpo de la joven Britney Olivas, quien dirigía un programa comunitario de temas de niñez y adolescencia, transmitido por radio Estéreo Libre, en Jinotega.

El cuerpo que presentaba múltiples golpes fue localizado por un poblador que pasaba por el lugar. “Estaba entre la maleza cerca de la carretera de Estelí, que dirige a la comunidad La Concordia”, expresó un joven que conoció a la víctima.

Lea: Productos de la canasta básica suben de precio, aceite, arroz y frijoles se encarecen

La joven fue reportada como desaparecida desde finales de esta semana. Sus familiares difundieron varias fotografías en redes sociales con números telefónicos, para pedir información a la población que supiera sobre su paradero.

De forma extraoficial, 100% NOTICIAS conoció que la Policía capturó al novio de la fallecida porque al momento que lo requisaron le encontraron la cédula de ella entre sus pertenencias, confió un trabajador de la radioemisora local.

Lea más: Joven migrante nicaragüense que apareció golpeado y vivía como indigente en México regresa al país

La joven dirigía una radio revista de 8 a 9 de la mañana por radio Estéreo Libre, desde donde compartía diferentes temas sociales, confirmó bajo anonimato a 100% NOTICIAS uno de los trabajadores de la radio.

¿Lanzada?

De acuerdo con la versión de algunos testigos, el cuerpo pudo ser lanzado en la zona, debido a que en la carretera no hay señas de que haya sido atropellada.

Lea también: Precios de los combustibles se mantendrán este fin de semana

“Estamos completamente sorprendidos por lo que lo que paso. Según nos habían dicho que había sido un vehículo que la había atropellado; pero se descarta eso. No hay señales de que un automotor freno en la carretera. Además, esta mujer no es de la comunidad y no se explica que andaba haciendo aquí”, expresó don Federico Jirón al oficialista canal 8, al momento que los agentes de la Sancionada Policía realizaban la fijación fotográfica de la escena del crimen.

“Un joven que pasaba por el lugar la encontró y me vino avisar a mí. En ese instante llame a la Policía de Estelí porque esto jamás había pasado y menos encontrar a una mujer en estas condiciones. Lo que sospechamos es que alguien en algún vehículo la vino a lanzar en este barranco”, relató Juan Ramón Ochoa a medios oficialistas.

Quienes conocieron a la infortunada, destacan su carisma y exigen justicia sobre su muerte.

Hasta el cierre de esta edición, a diferencia de otros casos, la sancionada Institución no ha emitido ningún comunicado informado sobre el avance de las investigaciones, como suele suceder en casos similares.

El cuerpo de Britney Olivas es trasladado en estos momentos al departamento de Jinotega para su vela y sepultura.

Puede interesarle: Colectivo de DDHH repudia fallo de culpabilidad contra Cristiana, Pedro Joaquin Chamorro y ex trabajadores FVBCH

Por su parte, el Instituto Nacional Augusto César Sandino de Jinotega, centro donde se bachilleró la joven en diciembre pasado, lamentó la muerte de Olivas.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la señorita Britney Olivas Herrera, estudiante de undécimo grado del Colegio Público Augusto C Sandino. El señor es mi pastor, nada me faltara. Porque tú señor estás conmigo. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh, señor por siempre viviré. Dios le regale abundante fortaleza a toda su familia. Recuerden que nuestra principal fortaleza es Dios”, informó el centro educativo.