El cantante Prince Royce da positivo de covid-19

El famoso cantantes Prince Royce reveló este viernes a sus fanáticos a través de redes sociales que dio positivo de COVID-19. Esta situación lo sorprendió ya que tomó las medidas necesarias, por lo que quiere que otras personas se tomen más en serio este nuevo virus.

Royce mencionó en un video de casi un minuto que “esto es algo que nunca pensé que me pasaría, pero sucedió. Es algo que me dejó en shock. No pensé que me iba a pasar, pensé que tomar precauciones al lavarme las manos y usar una mascarilla sería suficiente, pero no lo fue”, aseguró.

Geoffrey Royce Rojas (nombre verdadero del intérprete) reveló que se está recuperando del virus en una entrevista exclusiva con The Associated Press el pasado jueves.

De igual manera el cantante dijo que decidió pronunciarse debido a su creciente frustración por ver gente salir y reunirse sin máscaras, aun cuando los casos se están incrementando en varios estados del país. Y como a muchos, le preocupa que más gente se infecte este fin de semana feriado por el 4 de Julio, Día de la Independencia estadounidense.

Por lo que Price mencionó que “al principio tuve mucho miedo, pensé ‘nadie puede enterarse, no debo contárselo a nadie’.

Pero sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva York, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo”, dijo Royce vía Zoom desde su casa en Miami.

Hasta el momento Royce no sabe cómo contrajo el virus, pero admite que, tras pasar más de tres meses en cuarentena, la reapertura de bares y restaurantes le dio una falsa sensación de seguridad.