Trabajadores de cementerios muestran optimismo por el día de los difuntos

Las personas que trabajan limpiando tumbas en los cementerios de Managua esperan mejorar sus ingresos económicos el Día de los Fieles Difuntos.

Los trabajadores por cuenta propia que a diario se ganan la vida limpiando tumbas y comercializando flores en los cementerios de Managua, con mucho entusiasmo y optimismo esperan la llegada del 2 de noviembre, fecha en que la iglesia católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos.

La fecha es esperada por muchos porque ese día tienen una oportunidad para ganar dinero y solventar algunos gastos de la casa, explicaron a 100% Noticias varias personas que se dedican a limpiar tumbas en los camposantos de la Capital.

“El 2 de noviembre es el único día que tenemos en el año para hacer algo de dinero. El año pasado no nos fue tan bien por la pandemia, que si bien es cierto, mucha gente se desbordó a los cementerios, pero no todos tenían para pagar el servicio de limpieza de tumba”, señala a 100% Noticias bajo la condición de anonimato un limpia tumba del cementerio Periférico de Managua.

Trabajo bajo amenaza

El hombre explicó que las autoridades del camposanto les han amenazado que si ellos dan entrevistas a los medios de comunicación independientes, los echarán del cementerio.

“Desde el año pasado, que inició la pandemia, las autoridades del cementerio nos amenazaron que si damos entrevistas nos van a correr, sobre todo si hablamos sobre la cantidad de entierros exprés que se realizaban en los meses más altos de la pandemia en Nicaragua. Solo podemos dar entrevistas a los medios oficialistas”, detalló el trabajador.

Este padre de familia, dijo que el servicio de limpieza de tumbas va en dependencia de como se encuentre el terreno y del poder adquisitivo del cliente.

“Una limpieza de tumba ese día puede costar 100 córdobas. Hay tumbas que están perdidas en montes. Eso sí, ese día no hay trabajadores externos que vengan a limpiar porque no les permiten, los vigilantes los sacan si se mete alguien que no pertenece a nosotros”, detalló el hombre, quien además afirmó que las autoridades del cementerio les cobran un impuesto mensual por prestar sus servicios.

Otro de los trabajadores que también pidió anonimato, explicó que uno de los servicios que mayor demanda tienen ese día, es la venta de balde con agua para regar las tumbas.

“Un balde de agua para regar las tumbas una vez que se limpiaron se vende hasta en 80 córdobas. Hay clientes que nos piden combo y se les hace una rebaja, La venta de agua es la que más se mueve ese día”, señaló el hombre, quien asegura llevar más de 30 años ganándose la vida con este trabajo que la mayor parte del tiempo se realiza bajo sol.

Impuestos al días para pintar

Algunos de los trabajadores dijeron que otro servicio que adquiere demanda para ese día es la pinta de tumbas. El precio varía desde los 700 hasta los 1200 córdobas, “en dependencia del tipo de tumba”.

“Si la persona que tiene un deudo quiere pintar la tumba de su familiar, nosotros cobramos desde los 700 córdobas, pero para que eso suceda, ellos tienen que ir a la administración del cementerio a cancelar la deuda pendiente y a parte de eso, dar un depósito para que se pueda pintar, de lo contrario, los vigilantes no nos dejan pintar y nos quitan las cosas y eso nosotros se los explicamos a los clientes”, expresó una trabajadora externa del cementerio.

“Nosotros aprovechamos a pintar escondidos de los vigilantes cuando ellos se van a hacer rondines por otras áreas del cementerio”, añadió la mujer originaria de Managua.

Los limpia tumba explicaron que el costo del servicio depende del estado físico de la bóveda. “Hay quienes solo tienen un cordón de bloques y hay otras tumbas que tienen hasta cerámica y los clientes quieren varias cosas en la pintura y eso aumenta el precio”, señaló.

“Garantizamos la seguridad”

Por las calles de este cementerio, se observó que varios guardas de seguridad caminan constantemente de un lugar a otro, bajo el argumento de garantizar la seguridad de quienes llegan a este camposanto, pero en el trayecto, están pendientes de quien toma fotografías o conversa con los trabajadores.

“Mucho se están metiendo a robar por la parte trasera del cementerio. Si usted ve a una persona que actitud sospechosa, por favor avísenos que nosotros estamos para resguardarlos”, expresó a 100% Noticias un agente de la seguridad privada del cementerio.

“Hemos recibido muchos casos de personas vándalas que se meten a fumar droga y a asaltar a las personas que vienen a la parte de al fondo del cementerio”, agrega el guarda de seguridad, quien al percatarse de nuestra presencia comenzó a seguirnos de lejos.

De acuerdo con algunos trabajadores externos del cementerio, en el último año, la cantidad de guardas de seguridad se ha duplicado.

“Desde que la pandemia inició, vinieron más vigilantes al cementerio y al momento de un entierro exprés, están pendientes de que nadie grave”, señaló uno de ellos.

Floristerías inician a surtir

Otros que muestran optimismo por la llegada del Día de los Fieles Difuntos son los dueños de floristería que se ubican en las afueras del cementerio, quienes desde ya esperan a las personas que llegarán a enflorar a sus deudos.

“Nosotros estamos ofreciendo flores económicas a los clientes. Tenemos desde mil colores, hasta rosas y girasoles”, expresó una trabajadora de una de las floristerías ubicadas en el cementerio Periférico.

“El año pasado las ventas estuvieron buenas, pero este año ni seña de que la gente venga. Este rebrote nos ha afectado a todos y esperamos que las ventas mejoren este dos de noviembre”, explicó la mujer.

Una flor sencilla se puede cotizar desde los 30 córdobas en adelante, según explicaron los dueños de estos negocios.

Por otro lado, trabajadores de la Alcaldía de Managua limpian apresuradamente el cementerio Camino al Cielo, ubicado en el barrio Milagro de Dios. Los operarios de la comuna cortan la maleza que ha crecido sobre los andenes de este camposanto.