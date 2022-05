Para lograr salir del país, Carmona explicó que tuvo que disfrazarse para poder burlar los retenes policiales y lograr salir del país para salvaguardar su vida.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, relató a 100% NOTICIAS la travesía de su exiliarse en Estados Unidos ante las amenazas del régimen, de encarcelarlo tras la cancelación de la personería jurídica de ese organismo.

“Teníamos información que tras cierre de CPDH, que le quitaron su personería, había una intención clara de echarnos presos a nosotros de tal manera que tuvimos que hacerlo (exiliarnos) para resguardar nuestra seguridad. Nos dolió dejar Nicaragua", expresó Marcos Carmona, quien ha cuestionado al régimen por las constantes violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua.

Para lograr salir del país, Carmona explicó que tuvo que disfrazarse para poder burlar los retenes policiales y lograr salir del país para salvaguardar su vida.

"Yo iba de gorra, me puse sudadera viejita, me puse botas de hule, me fui a medianoche, sin anteojos. Me miraron unos militares, pero no me reconocieron", afirmó Marcos Carmona, quien ahora se encuentra en Estados Unidos después de permanecer pocas horas en el vecino país de Costa Rica.

Aunque los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se encuentran exiliados, el secretario ejecutivo afirmó que continuarán su labor de defensa de los Derechos Humanos.

“Nos pudieron quitar la personería en nuestros 45 años, tenemos CPDH en Miami y Costa Rica y seguiremos dando resoluciones”, afirmó.

“No es este gobierno que va a cerrar la CPDH y no es ningún partido político que nos va a decir que vamos a hacer”, afirmó.

Expedientes bajo resguardo

Durante la entrevista realizada por Lucía Pineda Ubau, el secretario ejecutivo de la CPDH explicó que los expedientes de las denuncias se encuentran bajo resguardo, por lo que llamó a quienes pusieron denuncias ante el organismo, a que mantengan la calma.

“Para tranquilidad de la población y las personas que pusieron denuncias, nosotros desde el 2018 a la fecha, recibimos más de 11 mil denuncias, de esas denuncias unas 520 fueron denuncias fuertes y eso las estamos documentando para cuando haya un nuevo gobierno y una Fiscalía. Esos expedientes son sujetos de investigación”, afirmó.

Marcos Carmona detalló que el cierre de la CPDH por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo obedece porque el organismo se negó a revelar los nombres de las personas que interpusieron denuncias ante la Comisión.

“Esos documentos están seguros fuera del país y los denunciantes están con la certeza que no vamos a revelar nunca esa información, porque sería una deslealtad ante quienes confiaron en la CPDH”, afirmó.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos siempre tuvo trabas por parte del Ministerio de Gobernación para no dejarlos inscribir como Agentes Extranjeros.

“Queremos las denuncias, los nombres de los denunciantes, de eso se agarraron para no darnos las cartas de cumplimiento, porque en Gobernación están la oficina de agentes extranjeros y de cumplimiento”, denunció.

“Nosotros cuando presentábamos esos informes financieros siempre había un pelo en la sopa, sus bancos nos cerraron las cuentas de todas las transferencias internacionales, el Banpro fue uno de ellos, a pesar de que habíamos presentado recursos financieros”, señaló.

“Nosotros sabíamos que jamás nos iban a permitir que nos iban a inscribir como Agentes Extranjeros”, añadió Carmona.

Ante el cierre de la CPDH, Carmona recordó a la dictadura que continuarán defendiendo los Derechos Humanos de los nicaragüenses, aún estando en el exilio. El próximo lunes estarán inaugurando una oficina en los Estados Unidos, para continuar realizando el trabajo.

“Nosotros siempre vamos a seguir trabajando, no estamos en Nicaragua, pero vamos a utilizar mecanismos para poder interactuar con las personas, vamos a tener hasta línea de teléfono, el lunes vamos a inaugurar una oficina para que los nicas que estén en Estados Unidos y no han denunciado, puedan tener la oportunidad de hacerlo”, agregó.

“Jamás vamos a estar a favor de un gobierno violador de Derechos Humanos o de empresarios que buscan hacer riales en el país”, finalizó Marcos Carmona.

Actualmente, las oficinas de la CPDH se encuentran bajo llave, pero Marcos Carmona no descarta que la dictadura se tome de facto las instalaciones ubicadas en Managua.