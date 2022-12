Nicaragua: 100% Noticias obtuvo casi 49 millones de páginas vistas en 2022, repase las noticias más leídas

7 a.m.

Durante el 2022, el sitio web 100noticias.com.ni obtuvo casi 49 millones de páginas vistas, que son el número de páginas que los más de 3 millones 806 mil usuarios visitaron o cargaron en el sitio web

El sitio web de 100% NOTICIAS continúa consolidándose como un medio de referencia para Nicaragua, Estados Unidos, Costa Rica, Centroamérica y Europa, así lo demuestran las estadísticas de Google Analytic.

Durante el 2022, el sitio web 100noticias.com.ni obtuvo casi 49 millones de páginas vistas, que son el número de páginas que los usuarios visitan o cargan en el sitio.

Los más de 3 millones 806 mil usuarios del sitio hicieron más de 14 millones 300 mil sesiones.

Las estadísticas de nuestro sitio web a lo largo del 2022.

“100% Noticias continúa con un sostenido crecimiento en el sitio web, gracias a Dios, a la audiencia de diversas partes del mundo que lee el contenido y al esfuerzo de todo el personal que ha pasado por capacitaciones internas”, expresó Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias.

Rediseño del sitio

100% NOTICIAS está rediseñando su sitio web, para seguir informando a nuestros lectores, quienes nos demandan mayor calidad.

“Actualmente se trabaja en un rediseño del sitio que estará listo el próximo año, para brindarle a los usuarios un contenido más dinámico y variedad de portadas”, adelantó Pineda Ubau.

100% Noticias continuará reforzando la sección de Migración, una de las más leídas en nuestro sitio web.

“Continuamos fortaleciendo la sección de Migración, que fue una de las más leídas y buscadas en el sitio debido a la crisis migratoria que vive Nicaragua. Hemos documentado ese exilio forzado, doloroso, y de fractura familiar. La emigración es el pan nuestro de cada día en Nicaragua. Cada día hay menos personas en el país”, puntualizó, nuestra directora.

Los países donde más nos leen son: Nicaragua; Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, España, México, Panamá, Canadá, El Salvador y Honduras. Ese top ten, se observa también en el canal de youtube 100 NOTICIAS NICARAGUA.

En youtube obtuvimos 9.2 millones de visualizaciones, más de 40.2 millones de visualizaciones en total en minutos. Las emisiones en directo fueron de 66 mil minutos totales. Estas transmisiones en vivo obtuvieron 4.8 millones de visualizaciones.

Nuestras estadísticas de Youtube a lo largo de 2022.

“El Canal de Youtube es un milagro que esté en línea, ya que en el año 2020, desaparecimos de Youtube por reclamaciones de canal 4 y fue gracias a múltiples gestiones y alegatos a google que restablecieron el canal, que sumando el tiempo de cárcel, más el boicot del oficialismo, estuvimos fuera 1 año de youtube” recordó Pineda Ubau.

El alcance de la página en facebook fue de casi 9 millones de usuarios del 1 de enero al 28 de diciembre de este año.

“Para nosotros es significativo todos estos datos, ya que en diciembre del año 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nos arrasaron al robarnos el canal de televisión, meternos presos a Miguel y a mí, forzaron al desempleo y exilio al personal y cuando nos excarcelaron, comenzamos desde Costa Rica, Leticia Gaitán y yo a reactivar la página web y redes sociales. Gracias a Dios, nos hemos levantado con todo el equipo desde el exilio” dijo nuestra directora.

Nuestro director fundador Miguel Mora, cumple este miércoles 556 días preso en celdas de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote “sé que su espíritu de periodista, se llena de alegría porque seguimos informando en uno de los peores años para el periodismo independiente, por más encarcelamiento a periodistas y exilio” expresó Pineda.

Lo más leído en 2022

El año 2022 estuvo marcado por una serie de acontecimientos que estremecieron a los nicaragüenses y que también ocuparon titulares a nivel internacional, te los compartimos en un resumen sobre las noticias más leídas en nuestro sitio web.

1. Asesinato de las hermanitas de Ciudad Belén en Managua.

Esta noticia del 6 de septiembre, conmovió a Nicaragua y todas las notas del caso y seguimiento fueron las más leídas en el sitio. El principal sospechoso del crimen había sido absuelto por un robo cometido en el año 2021 y fue en noviembre del año pasado que la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, absolvió y liberó a Alfredo Antonio Lara Ortiz, publicó en primicia 100% Noticias, tras indagar los antecedentes.

Por el caso del asesinato de las niñas Lara Ortiz y su compañera Alison Salgado Rugama, fueron encontrados culpables y la fiscalía pidió cadena perpetua y hasta 100 años de cárcel más. La sentencia condenatoria será dada a conocer a inicios del año 2023.

2. “Liberan de centro de detención en EEUU a nicaragüense que cruzó río Bravo con su hija”.

Las noticias sobre la migración nicaragüense llamaron la atención de la ciudadanía. El 16 de marzo, se viralizaron en redes sociales las imágenes de un padre de familia nicaragüense que carga sobre sus hombros a su pequeña hija mientras cruza el río Bravo en busca del sueño americano.

Las imágenes del valiente padre de familia, representan el drama que viven miles de familias nicaragüenses que deciden emigrar en busca de un mejor futuro. Se trata de Víctor Antonio Torres Saldaña, de 49 años y su hija Nora María Torres Gaitán de 8 años.

3. Sale a luz video del tráiler donde murió nicaragüense embarazada "nos estamos ahogando" gritaban.

El mes de marzo fue un mes negro para la mayoría de los inmigrantes nicaragüenses. El 16 de ese mes, el periodista Winston Potosme, publicó un video en su red social de twitter en donde se escuchan varios migrantes pedir auxilio antes de morir asfixiados. En la tragedia murió una nicaragüense que estaba embarazada.

La mujer identificada como Clorinda Alarcón falleció encerrada en el interior del container que fue abandonado en Monclova, ciudad de Coahuila a 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Ella junto a su esposo pagaron 25 mil dólares a un coyote por la travesía que le costó la vida de su cónyuge. El hombre regresó a Nicaragua sin su esposa.

4. “Mujer es asesinada a plena luz del día en zona residencial de Chinandega, Nicaragua”

La violencia machista sigue en aumento en Nicaragua. El 20 de agosto, Elisa Lisbeth Montano Franco fue asesinada de varios machetazos a plena luz del día, en una zona residencial de Chinandega.

El supuesto victimario, que responde al nombre de Oscar Leonardo Hernández fue detenido por la población, quienes intentaron auxiliar a la víctima. El femicidio número 39 ocurrió en Residencial Los Farallones, cuando la mujer realizaba ejercicios matutinos. La víctima estaba recién llegada a Nicaragua.

5. “Padre de niño nicaragüense atacado por cocodrilo en Costa Rica pide a las autoridades sacrificar al animal”

El pasado 31 de octubre, un cocodrilo se comió a un niño de ocho años de edad de nacionalidad nicaragüense. El menor falleció después de ser atacado por el animal cuando se bañaba junto a su familia en el río Matina. Días después, el padre del infante pidió a las autoridades costarricenses que sacrificaran al animal con el objetivo de recuperar los restos del cuerpo. Personas desconocidas mataron al cocodrilo, lo abrieron y se encontraron restos, pero que no eran del menor.

6. “Policía detiene al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario de Nandaime” y arresto de Monseñor Rolando Álvarez

Los ataques a la Iglesia Católica de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se arreciaron a partir del 1 de junio de este año, cuando agentes de la sancionada Policía detuvieron esa mañana al sacerdote Manuel Salvador García, de 56 años de edad, después que el religioso cayera en la provocación de un grupo de fanáticos Orteguistas.

La noche del 30 de mayo, simpatizantes rojinegros estuvieron provocando al sacerdote, hasta que lo hicieron caer y éste salió con un machete diciéndoles que no les tenía miedo. Los vecinos del lugar indican que el sacerdote no salió a la calle con el machete por lo que consideran que "no estaba poniendo en riesgo a nadie" ya que estaba en la Iglesia.

El sacerdote fue condenado, al igual que una mujer que anteriormente había denunciado agresión y que después se retractó.

Los ataques a contra la Iglesia, continuaron con el arresto de otros nueve sacerdotes, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, quien enfrenta cargos por “conspiración” y “noticias falsas” por la justicia sandinista. También se encuentran encarcelados varios seminaristas y laicos que acompañaban al religioso en la Curia de Matagalpa.

7. “Dictadura encarcela al vocero de la CSJ Roberto Larios.

Los conflictos internos en el círculo de poder de la dictadura alcanzaron niveles máximos de desconfianza, sobre todo en el personal de la Presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos.

El régimen ordenó meter preso a Roberto Larios, vocero del Poder Judicial, quien llevaba más de 20 años en el cargo. Larios fue acusado por “conspiración”, al igual que tres trabajadores más de la Corte Suprema de Justicia de la confianza de Ramos, a quien el régimen mantiene vigilada y casi en casa por cárcel de hecho.

8. “Juez sandinista deja el cargo y abandona Nicaragua”

El pasado 24 de agosto, 100% Noticias informó sobre el juez de Ejecución y Embargos de la Circunscripción Sur, Juan Ramón Jarquín Reyes, quien abandonó su cargo y posteriormente huyó del país de manera clandestina.

Juan Ramón Jarquín Reyes, tenía a cargo los casos de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas. Una de las sorprendidas con la escapada del judicial fue la magistrada del Poder Judicial, la orteguista Ileana Pérez, Coordinadora de la Circunscripción Sur. Meses después, Pérez renunció al cargo de magistrada en la CSJ.

9. “Ralph Gonsalves, jefe de Estado que le dice en público a Ortega que sea misericordioso y humilde”

El 10 de enero, durante la ilegítima toma de posesión de Ortega y Murillo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, le dijo varias verdades a Daniel Ortega en su cara y en público sobre cómo debe ser un gobernante con su pueblo, y le citó la biblia. Gonsalves mencionó tres palabras claves para un líder ser humilde, misericordioso y hacer justicia. Gonsalves fue el invitado de honor de Ortega, a quien condecoró públicamente.

10. “Dennis Martínez responde a retiro de su nombre del Estadio Nacional "lo que más me ha importado es el ejemplo que dejo en esta vida"

El 28 de noviembre, el ex Grandes Ligas, Dennis Martínez, respondió a Rosario Murillo por el retiro de su nombre del Estadio Nacional de Béisbol, al que renombró “Soberanía”.

“Los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo, pero lo que más me ha importado es qué ejemplo dejo en esta vida”, respondió Martínez horas después su nombre fue eliminado de las paredes y de las redes sociales del Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua. Murillo primeramente había dicho que el estadio llevaría el nombre de Roberto Clemente.

11. “Renuncia el abogado de monseñor Urbina y ¿por qué Boaco no le cree a madre de niña?”

El 22 de julio, dimos a conocer que “tras la audiencia inicial contra Monseñor José Leonardo Urbina acusado de supuesta violación a una menor de 12 de años, el abogado Harry Valle, quien simuló “defender” al imputado renunció al cargo, informó el abogado Yader Morazán.

100%Noticias reportó que Valle es un reconocido fanático sandinista que desde sus redes sociales publica adulaciones al dictador Daniel Ortega. Durante la audiencia, Valle se dedicó a lanzar halagos al “sistema de justicia” aduciendo que el Ministerio Público respeta supuestamente los derechos y garantías del religioso.

12. “Encuentran en Costa Rica a ex preso político Ervin Zamora con aparente problemas mentales”

El 7 de diciembre, el excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña, originario del municipio de Tipitapa, fue encontrado abandonado y con aparentes problemas mentales en un parque abandonado en Hatillo, Costa Rica, en donde hace dos años desapareció misteriosamente.

Ervin Zamora Peña fue encarcelado en el año 2018 y fue acusado por levantar tranques en contra del régimen de Daniel Ortega en el municipio de Tipitapa, cuando la población protestó contra el gobierno. Tras su excarcelación se exilió en la vecina del sur.

13. “Chino Enoc pide renuncia de Rosario Murillo y la culpa por denuncia de Arturo McFields”

Otro de los hechos que acaparó la opinión pública es la detención del paramilitar Marlon Sáenz, conocido como El Chino Enoc, quien se reveló a Rosario Murillo. El Chino Enoc uno de los militares históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguró que es necesario que la sancionada Rosario Murillo quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua renuncie.

El alcance de nuestra página de Facebook.

Al mismo tiempo, la responsabilizó de que el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, (OEA), Arturo McFields los denunciara a nivel internacional, debido a que el nombramiento de este diplomático fue hecho por Murillo porque era una persona de confianza de ella. Sáenz fue encarcelado, acusado y condenado y guarda prisión en el Sistema Penitenciario de Tipitapa por supuesto narcotráfico.

Lea: Chino Enoc pide renuncia de Rosario Murillo y la culpa por denuncia de Arturo McFields

Las noticias más leídas en el sitio tuvieron hasta 140 mil vistas en el sitio y las enumeramos de acuerdo al ranking de visitas.