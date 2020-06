Medardo Mairena explica por qué el Movimiento campesino abandonó Alianza Cívica

El líder campesino Medardo Mairena explicó en una entrevista para el medio digital Nicaragua Actual los motivos que los obligaron a retirarse de la Alianza Cívica, dicha decisión fue tomada en una reunión del todo el consejo nacional del Movimiento campesino realizada el día de ayer.

Mairena cuestionó la falta de voluntad de los miembros de la Alianza para firmar los Estatutos que redactaron, revisaron y aprobaron dentro del seno de la mesa Multisectorial.

“No es posible que a estas alturas que ya tenemos el documento construido, la arquitectura, ahora esté diciendo la Alianza que no está lista para firmar, cuando estuvieron ellos y el secretario de la Alianza Cívica quien también ha estado apoyando la construcción del documento y que cada letra que se escribió ahí obviamente fue escrita por el” aseguró el líder campesino.

Mairena manifestó que la Alianza Cívica, no les consultó la decisión de no firmar los estatutos de la Coalición.

“La decisión que tomaron el día de anteayer no fuimos consultados como tampoco en algunas ocasiones que tomaron decisiones de tener reuniones con personajes del exterior que es muy importante para nosotros" denunció.

Para el Movimiento campesino no hay motivo para atrasar la firma de la Coalición Nacional.

“Nosotros hicimos nuestras recomendaciones en el documento, lo llevamos al pleno de la construcción del documento y fueron rectificados de alguna manera las recomendaciones que nosotros hicimos, de igual manera nosotros hemos creído en la buena fe de todos los que estamos construyendo el documento o los estatutos de la coalición para que podamos regir dentro de la misma con iguales armas para enfrentar al régimen” explicó Mairena.

También el excarcelado político agregó que ya tenían más de 21 días sin participar en las reuniones con la Alianza Cívica: Mairena reiteró que no los tomaban en cuenta en muchas decisiones.

“Me recuerdo la última reunión que hubo con Luis Almagro que teníamos una reunión de la Coalición, solo se despegaron del Zoom de la reunión de la Colación y se conectaron al zoom de Luis Almagro pero ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarnos , si ustedes estuvieran al frente de Luis Almagro que le dirían ya por último y mucho menos a que nos invitaran a participar” expresó Mairena.

Una fuente del sector empresarial que prefirió el anonimato dijo a 100% Noticias que los grupos empresariales que estarían forzando para que la Alianza Cívica rompa con la CN y se una a CxL, son los grupos empresariales de Roberto Zamora de LA FISE y el grupo del empresario José Antonio Baltodano.



Según la fuente estos dos grupos empresariales controlan a AMCHAM, FUNIDES e INCAE, y desde hace varios años han financiado a los liberales agrupados en CxL, fundado por el excandidato presidencial Eduardo Montealegre.



A inicio de este año este grupo intento un acercamiento con la dictadura para iniciar un tercer diálogo con la Alianza Cívica, propuesta que fue escrita en un comunicado del INCAE y suscritas por COSEP, AMCHAM y FUNIDES. La propuesta fue rechazada por la vice dictadora poniendo como condición, que antes de aceptar sentarse con ellos, pidieran perdón en público por supuestamente haber apoyado un "golpe de Estado".



"A AMCHAM al FUNIDES y al mismo INCAE lo controlan Roberto Zamora, al FUNIDES Tono Baltodano a través de Jaime Montealegre y al INCAE los Zamora y Baltodano, a través de Enrique Bolaños, quien antes de ser rector del INCAE era miembro de la Junta Directiva de LAFISE" dijo la fuente empresarial, agregando que los principales benefactores de CxL han sido Tono Baltodano y recientemente Jaime Montealegre.



Estos dos grupos empresariales afirma nuestra fuente sienten que en la Coalición Nacional pierden el control que se garantizan con Ciudadanos por la Libertad.