La policía emitió un comunicado informando que el conductor del camión se desplazaba a “exceso de velocidad”.

En horas de esta madrugada ocurrió un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 14 de la carretera panamericana norte, que dejó como resultado el vuelco de un camión que transportaba varios quintales de queso y frijoles, dejando a cinco personas fallecidas y a otras seis lesionadas.

El camión había salido la noche del martes desde el municipio de San Carlos en el departamento de Río San Juan y traían como destino Managua, en donde entregarían la mercadería que transportaban.

Investigaciones policiales determinaron que “Fredy Javier Flores Suárez, de 26 años de edad, conducía el camión placas RJ 1109 de este a oeste, a exceso de velocidad, perdió el control, impactó con objeto fijo y se volcó en el cauce (ubicado en la rotonda de la garita Norte)”, informó mediante un comunicado de prensa la sancionada Policía.

En el accidente resultaron fallecidos Juan Lima Salazar, de 55 años de edad, Eduardo Leiva Bejarano, de 53, Cruz Ortiz Gatica, de 40, Carlos Alberto Leiva González, de 38 y Santos Gabriel López Jaime, de 36.

Los fallecidos quedaron prensados entre la madera del camión y la carga que transportaban, por lo que miembros de la Dirección General de Bomberos tuvieron que auxiliarse de maquinarias para poder recuperar los cuerpos, mientras que los lesionados fueron remitidos al hospital Alemán Nicaragüense.

“Cuerpos examinados por médico forense del Instituto de Medicina Legal determinó causas de muerte: politraumatismo y sumersión”, indica el comunicado de la Policía.

“Se me fueron las luces”

Contraria a la versión de la Policía, Fredy Flores, conductor del camión, relató a los medios de comunicación que el accidente se produjo debido a una falla en el sistema eléctrico del camión, originada por una falla en la batería porque horas antes habían sido asaltados cuando se transportaban a Managua.

“Temprano (anoche) me asaltaron y se me llevaron las llaves y la batería (del camión) se me descargó y se me fueron las luces. Veníamos 11 personas y nos dirigíamos al (mercado) Oriental”, expresó Fredy Flores.

Familiares de los fallecidos llegaron al instituto de Medicina Legal, en Managua, para reconocer los cuerpos. Los dolientes afirmaron desconocer con exactitud los hechos, pero sostuvieron que al conductor del camión lo habían asaltado en el camino a Managua.

“No sabemos qué pasó. Lo que sí manejamos es que al conductor lo asaltaron y se llevaron hasta las llaves del camión. Fueron varias personas que salieron y los asaltaron. Se habla de que a otros camioneros también les robaron”, expresó una de las familiares de las víctimas del accidente, quien viajó desde San Carlos para reconocer el cadáver.

Los pasajeros del camión no se conocían entre ellos y eran de diversas comunidades de San Carlos, en Río San Juan.

Alcaldía barre con mercadería

Por otro lado, trabajadores de la Alcaldía de Managua llegaron al lugar del accidente para extraer el camión y recoger la mercadería que había sido resguardada por agentes de la sancionada Policía para evitar que los curiosos arrasaran con el queso y los frijoles.

El personal de la alcaldía cargó en un camión los quintales de queso y frijoles que estaban en buen estado, sin informar a donde serían trasladados y si estos serían entregados a los dueños.