Sacerdote Harving Padilla: “la imagen del gobierno está por el suelo”, continúa asedio policial

7 a.m.

Aunque el asedio de parte de agentes de la sancionada Policía y paramilitares se ha intensificado en los últimos días, el religioso se escucha sereno y afirmó que seguirá haciendo su trabajo pastoral en favor de los más vulnerables.

El sacerdote Harving Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista, en el departamento de Masaya, dijo a 100% NOTICIAS que tras el asedio que vive en los últimos días seguirá en Nicaragua y que de momento descarta exiliarse. El religioso también dijo que el cardenal Leopoldo Brenes le ha mostrado su cercanía en estos momentos difíciles.

El Frente Sandinista acusa al padre Harving Padilla de ser el responsable de la muerte del policía Gabriel Vado Ruiz, un agente antinarcóticos de 23 años de edad que fue asesinado e incinerado por los “paramilitares” en el 2018, reiteró el padre.

Lea: Nicaragua y FAO firman programa país 2022-2026 por 67,3 millones de dólares

“Yo con todo el corazón te digo, soy nicaragüense, no tengo porque irme a otro país, respeto a las personas que se han ido, pero mi convicción es estar aquí”, dijo el padre durante el programa 100% ENTREVISTAS.

Aunque el asedio de parte de agentes de la sancionada Policía y paramilitares se ha intensificado en los últimos días, el religioso se escucha sereno y afirmó que seguirá haciendo su trabajo pastoral en favor de los más vulnerables.

“Soy nicaragüense y ante todo soy sacerdote y mi trabajo es hacer la misión que Jesucristo me ha enviado, en ningún momento se me ha pasado por la mente exiliarme. ¿Porque me voy a exiliar?, cuando uno tiene su conciencia limpia tiene que caminar por la calle con la cabeza en alto porque tenemos dignidad, porque se nos ha educado en amar a nuestra patria”, expresó.

“Mi labor es sacerdotal, humanitaria y de amor al prójimo. Yo no lo espero (exiliarse), a menos que mi obispo me lo pida y por obediencia lo haría, pero yo como Harving Salvador Padilla no lo pienso”, agregó.

Paramilitares lo mataron

En cuanto a la muerte del agente policial, el religioso desmintió ser el responsable de ese crimen y desmintió la campaña de desprestigio realizada en su contra por parte del Frente Sandinista.

Lea más: Yadira Leets, exnuera de Daniel Ortega se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijas

“Cuando se dio la muerte de este joven (Gabriel Vado) yo estaba celebrando la eucaristía. Yo sí llame a las personas que lo habían agarrado vivo y les dije que se los entregaran a los Derechos Humanos para resguardar la vida y si escucha ese audio, digo que resguardar la vida”, detalló el religioso.

“Los mismos paramilitares se lo llevaron y lo colocaron en una trinchera y ahí se dio el suceso. Según lo que me dijeron los estudiantes médicos que estuvieron en la brigada que atendió al policía cuando estaba herido”, expresó.

“Ellos siguen con la cantaleta que es la Iglesia y como yo soy parte de la iglesia católica no hayan como imputarme esa muerte. Seamos claro, la ocasionaron por la intransigencia e intolerancia de ellos mismos”, añadió el sacerdote.

"Yo oro por ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) porque constantemente me señalan de asesino, pero yo nunca dije Vamos con Todo" dijo el sacerdote al recordar la frase de Rosario Murillo cuando ordenó la matanza en Nicaragua en el año 2018.

El religioso, explicó que, ante una posible captura por parte de la dictadura, se encuentra “preparado espiritualmente” porque ignora las acusaciones que le imputarían.

“Estoy preparado espiritualmente porque ignoro yo las acusaciones que ellos tienen. Ellos constantemente viven poniendo videos de que yo estuve involucrado en la muerte del policía Gabriel y usted sabe que en el tiempo de 2018 hubo muchas muertes y la mayoría de ellos fueron causados por franco tiradores y luego por paramilitares”, reprochó el padre Padilla.

“La imagen del gobierno está por el suelo” agregó el sacerdote al responder si cree posible que la policía ingrese al templo para detenerlo.

Llamado a la paz

El religioso aprovechó la oportunidad para exhortar a Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia del país, a escuchar las peticiones de la iglesia católica para buscar una solución pacífica a la crisis que tiene sumergida a Nicaragua en una crisis económica y migratoria.

“Este es un gobierno que no escucha consejos y se llena de soberbia ante la humildad y la sencillez que la iglesia le presenta para el camino de la paz. La iglesia invita a los pecadores a convertirse a Dios”, exhortó el religioso, quien afirmó que “si la vicepresidenta tomara estos consejos y tomara el camino del diálogo para el bien”, expresó.

Lea también: Asamblea Nacional de Nicaragua cierra como ONG a Casa España y a otros cuatro clubes

El sacerdote Padilla recordó que los mismos sandinistas “ya se le están volteando a ellos, muchos sandinistas ya se le están yendo al imperialismo yanque y todo por no escuchar la voz del pueblo nos están llevando a un precipicio”, dijo.

Ante su posible arresto, el religioso finalizó diciendo que espera en Dios que las autoridades policiales no se presten al juego de la dictadura y que no se dejen manipular.