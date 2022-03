A partir del año 2007, con el retorno de Daniel Ortega al poder, “el sandinismo histórico” quedó fuera de las filas del Gobierno y volvieron a ser tomados en cuenta en el año 2018, cuando fueron llamados para formar parte de la “operación limpieza”.

Marlon Sáenz, conocido como “El Chino Enoc”, reconocido por su fanatismo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), arremetió nuevamente contra Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, después que el régimen “ordenara” desactivar al “sandinismo histórico”, compuesto por militantes de la época de los años 70 y 80 que lucharon por el derrocamiento de Anastasio Somoza. El militante sandinista también tronó contra Ortega y advirtió que también se están cansando porque le da mucho poder a Murillo.

A partir del año 2007, con el retorno del Daniel Ortega al poder, “el sandinismo histórico” quedó fuera de las filas del Gobierno y volvieron a ser tomados en cuenta en el año 2018, cuando fueron llamados para formar parte de la “operación limpieza” que dejó como resultado a más de 355 personas asesinadas a manos de policías y parapolicías.

Antes de la publicación de la circular, “el Chino Enoc” había apelado al dictador Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua a “darle la cara al sandinismo histórico”.

“¡Todos al unísono exigiendo reunión del comandante Daniel con el sandinismo histórico en todas las redes!”, escribió el paramilitar en su cuenta de Facebook el 27 de marzo pasado.

“Hemos sufrido mucho por años por hacer oír la voz del sandinismo histórico, así es que ahora no podrán callarnos”, insistió en otra de las publicaciones.

Este martes, al conocer sobre la desactivación del sandinismo histórico y al ver que solo fueron utilizados a conveniencia de la dictadura, Sáenz arremetió contra la vicedictadora Rosario Murillo.

“Aquí hay gente que tiene 40 años, que sus padres les enseñaron a ser sandinistas, son más jóvenes que uno, pero el problema es que doña Rosario con el secretismo queriendo quedar bien con Dios y con el diablo para ser alabada ella, ha eliminado los principios del (sandinismo). El sistema que ha instaurado Rosario y su pandilla, es un sistema donde prevalece el despotismo, el nepotismo, la corrupción y la pérdida de los principios; es por eso que Rosario se limpia el culo con los estatutos, es por eso que Rosario ha hecho a parte los estatutos”, reprochó el fanático sandinista, quien ha mostrado su desacuerdo contra la vicedictadora.

“Tampoco queremos a Daniel”

Marlon Sáenz lamentó que Ortega se deje manipular por la vicedictadora, lo que podría provocar el rechazo de los pocos simpatizantes hacia el caudillo del partido de las cuatro letras.

“Ahora que si se lo permite Daniel, pues en determinado momento la gente ya se está encachimbando con Daniel, ¿que no la están viendo a la gente? Y va a llegar un momento en que vamos a decir ‘tampoco queremos a Daniel y pongan un nuevo secretario general’. Si en un año Daniel sigue en ese plan, yo voy por esa línea”, advirtió el sandinista histórico por medio de un audio que circula en redes sociales.

El paramilitar comparó la corrupción del actual régimen con el gobierno de Arnoldo Alemán, y tildó a la dictadura de gobernar bajo coimas.

“La corrupción de Arnoldo (Alemán) es verga con la corrupción que tenemos nosotros, está institucionalizada, está en todas partes, no hay un solo proyecto que no sea por coimas. A los jóvenes no quieren dárselo, a los viejos se nos prohíbe y por eso no hablés de estatutos, no hablés del himno, no hablés de valores, no hablés de principios; hablá que vas a hacer caso a lo que dice la Chayo, usurpadora e ilegal y delincuencialmente, porque hay usurpación de funciones ahí, se ha adueñado del partido sin ser dirigentes y sin tener un cargo, se ha adueñado del gobierno porque el comandante (Ortega) dijo 50/50, pero no le dio el 50, le dio el 150”, reprochó Sáenz.

El militante histórico agregó que “además de eso, el comandante (Ortega) le entregó los testículos, le entregó los huevos, entonces es un problema que está arriba y arriba se llama Rosario, con una pelotita dónde está Fidel Moreno y Gustavo Porras. Son peor somocistas”, concluyó.